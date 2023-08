¡Orgullo mexicano! Andrea Becerra gana la plata en el Mundial de Tiro con Arco

La mexicana Andrea Bacerra obtuvo la medalla de plata en arco compuesto durante el Campeonato Mundial de Tiro con Arco que se realiza en Berlín, Alemania.

Becerra, quien llegó a la competencia en el ránking número 9, mostró su calidad desde los primeros días tras vencer a la colombiana Sara López. Que era marcada como una de las favoritas para llevarse el oro.

Pese a ello, la arquera mexicana se impuso 144-139 en la cuarta ronda. En cuartos de final dio cuenta de la italiana Sophie Dodemont. En semifinales le pegó a la turca Ipek Tomruk. Mientras que en el combate por la medalla de oro cayó por dos puntos ante Aditi Gopichand Swami de la India por 147-149.





India's 17-year old Aditi Swami is world champion.



The teen, who won the world junior title last month, beat Mexico’s Andrea Becerra 149-147 in the women's compound event.



She is the first Indian archer to turn world champion in an individual event. pic.twitter.com/6ctZiOQlI6 — Susan Ninan (@ninansusan) August 5, 2023





México conquistó, de esta forma, su tercera medalla del Campeonato Mundial que forma parte del ciclo olímpico de cara a París 2024.

El viernes pasado, el equipo Tricolor conquistó la presea de plata después de perder 229-235 ante la India; Dafne Quintero, Ana Sofía Hernández y Andrea Becerra no pudieron ante Jyothi Surekha Vennam. Aditi Gopichand Swami y Parneet Kaur que mostraron mayor consistencia durante el duelo.

Además de que obtuvieron el bronce en recurvo femenil y también una plaza olímpica para México. Gracias a las actuaciones de Ángela Ruiz, Alejandra Valencia y Aida Román que subieron al podio sólo por detrás de Alemania y Francia.





Andrea Becerra knocks out world champion Sara Lopez in Berlin.#ArcheryNews #WorldArchery @truball_axcel pic.twitter.com/77Vrnw8Hfs — World Archery (@worldarchery) August 3, 2023





Andrea Becerra llegó al evento después de conquistar el bronce en el pasado Campeonato Mundial y es subcampeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en San Salvador.

La actividad de los mexicanos continuará este domingo en arco recurvo con la participación de Alejandra Valencia quien se medirá, en cuartos de final, a la japonesa Sugimoto Tomomi en busca no sólo de una presea también de una plaza olímpica.

