¡Será una pelea infernal ante Joshua! Andy Ruiz Jr. promete regresar victorioso

Diriyah, Arabia Saudita.- Para el campeón mundial de peso pesado, el méxico-norteamericano Andy Ruiz Jr, la revancha ante Anthony Joshua el próximo 7 de diciembre en Arabia Saudita será una "pelea infernal" y su objetivo es muy simple: conservar los cintos que arrebató al británico el pasado primero de junio y regresar a México con ellos,.

Poco antes de la conferencia de prensa que se celebró en la ciudad de Diriyah, conocida como la "Tierra De Reyes y Héroes", ubicada en las afueras de la capital de Arabia Saudita, Riad, Andy Ruiz Jr. habló con nosotros en exclusiva para explicar su sentimiento en torno a esta pelea de revancha.

"Va a ser una gran pelea de verdaderos pesos completos, asombrosa. Es algo que el público va a disfrutar y estoy seguro que todos saldrán contentos de la Arena por lo que van a ver, y quiero ganar porque esta pelea está dedicada a mi familia y amigos y a toda la gente que ha creído en mi y tratará de salir del ring con el puño en alto", dijo el actual monarca de la WBO, WBA, IBO y IBF.

SUEÑOS CUMPLIDOS

"El 1 de junio hice realidad mis sueños con mucho sacrificio, sangre y lágrimas. Simplemente creí en mí mismo y creo que estoy aquí con un propósito y solo quiero decir que si tienen un sueño, tienen que cumplirlo y todo es posible" añadió Ruiz Jr.

Arropado con la bandera mexicana, Andy Ruiz recorrió lugares de Arabia Saudita, donde será la revancha / Stephen Reid

El peleador dijo que hará su mayor esfuerzo, para eso se ha preparado a conciencia 6y no ha descuidad nada porque salir con el triunfo, "Esta revancha contra Joshua es una de las más importantes de mi carrera, todo es diferente ahorita para mi, es muy lindo y agradable la verdad me siento bendecido por todo esto", apuntó.

"Sé que Anthony Joshua va a ser una rival difícil, va a ser fuerte y se preparará muy bien, pero yo también. Estoy realmente hambriento, mucha gente ha estado diciendo que no estoy entrenando o no lo estoy tomando en serio, pero vamos, tengo todos estos cinturones y hay responsabilidades en esto. El 7 de diciembre volveré a hacer historia y ganaré aquí de la misma manera y de la misma forma que gané el 1 de junio y demostraré que todos están equivocados", expresó enfático el The Destroyer.

Stephen Reid

"El hambre aún permanece, no quiero 15 minutos de fama, quiero que esto dure por una generación. Esta vez espero una prueba más dura, yo sé que él tiene más hambre y quiere recuperar sus cinturones, pero eso es lo que me motiva. Solo tuve un mes, mes y medio para entrenar para la primera pelea, pero esta vez tenemos un campamento completo, así que me beneficia. Será una pelea emocionante, una pelea infernal, dos grandes pesos pesados que se golpean en la cara", señaló.

ANTHONY JOSHUA

Más tarde durante la conferencia de prensa en la que ambos peleadores volvieron a verse las caras, el ex campeón mundial unificado de peso pesado y medallista olímpico de oro Anthony Joshua advirtió: "Quiero que esta pelea sea conocida como una de las revanchas icónicas de todos los tiempos".

Stephen Reid

Destacó que esta vez las cosas serán diferentes a lo que ocurrió en Nueva York, "Nuestra última pelea fue uno de esos momentos decisivos para mí, pero aprendí de eso y ahora voy a desatar a la bestia, y me iré victorioso".

“Para mí, esto se trata de desafiarme a mí mismo como hombre, como atleta, y crear un momento en la historia del boxeo que nadie olvidará. Esta pelea en Diriyah será tan importante para el deporte del boxeo como lo es para mí ", agregó.