Menotti y las elecciones 

Esta semana se escuchó el silbatazo final en el juego de la vida del ex futbolista y entrenador argentino César Luis Menotti. Sus discursos trascendieron las canchas y dejan un legado no solo para los estrategas deportivos, sino también para los consultores electorales. A unas semanas de que los más de 98 millones de mexicanos decidamos quién nos gobernará para los próximos seis años, a continuación, algunas frases del mediocampista que explican este momento.

"El fútbol como decía Borges es orden y aventura". Una campaña electoral requiere organización, cada vez es más complicado encontrar un líder o lideresa con los tres tipos de autoridad de la teoría Weberiana (legal, tradicional y carismática). En la extensa bibliografía electoral, recomiendo “Cómo ganar una elección. Guía para planear estratégicamente una campaña electoral” donde la palabra orden es fundamental (FCE, Zimat), para lograr exitosas campañas electorales.

"Hay un futbol de izquierda y otro de derecha”. Las ideologías políticas trascienden la arena pública, para “el Flaco” había un tipo de jugadores, o políticos, que son “más generosos, los más artistas, los más cultos” y esos son los de izquierda, porque “siempre estuvieron más cerca de mí que lo otro, el mercado. Un futbol generoso, abierto, comprometido con la gente, el orgullo de la representatividad, el orgullo de la pertenencia... todo eso que pregono me suena más a la izquierda que a la derecha. Después hay otro futbol, al que no le importa la gente, solamente le interesa el resultado". En el paisaje electoral los rasgos populistas podrían engañarnos y pensar que la cercanía es lo mejor, aunque también está documentando que hay personajes cargados a la derecha con estos comportamientos, pero con un desprecio político hacia la participación política del pueblo.

"El futbol es espacio, tiempo y engaño". La fantasía, las gambetas, la creatividad y la inteligencia son mejores que el dinero en campañas. Para muchos la televisión hace presidentes y actualmente se piensa —y lo digo con mucho sarcasmo— que quien tiene más followers ganará una elección. La verdad es que en una campaña sí se necesita una estructura para cuidar el voto y movilizar a los electores, pero se debe tener como decían los griegos más episteme que doxa para lograr mejores resultados. Menotti afirmaba: "¿Quiénes son los que marcan las diferencias? ¿Los técnicos con sus tácticas? Eso es una mentira. El que desnivela es el jugador".

"El futbol es tan generoso que evitó que Bilardo se dedicara a la medicina". Se refería a su rivalidad con el entrenador de Independiente Carlos Salvador Bilardo. La historia es larga, pero el sentido de esa frase es que es mejor tener en la clase política atendiendo los asuntos públicos a personajes poco profesionales, que operando en quirófanos; hasta eso logra el futbol. En México hay doctores y doctoras a los cuales les queda esa bata a la medida.

"El 98 por ciento de los periodistas no entiende de futbol. Pero no tienen por qué entender”. Para muchos analistas los resultados del dos de junio fueron vaticinados previamente por sus mentes brillantes, pero tal vez a sus conocimientos académicos les falta barrio, que significa recorrer los territorios, como lo hizo el actual Presidente desde 2006. Muchos periodistas dirán al momento en que se presente al próximo gabinete: “´Si yo hubiese estado ahí, hubiera puesto a fulano´. Eso es una irrespetuosidad que no le corresponde al periodismo". Y por último: "La frase de 'ganar como sea' me parece irrespetuosa". El pragmatismo electoral alejado de la ética muestra todo lo contrario.

Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco