"Suspensión de corridas de toros viola derechos humanos", afirma matador Mario Zulaica

Tras la suspensión provisional que fue impuesta para la cancelación de las corridas, misma que le resultó sorprendente habiendo ya sido levantada la suspensión anterior por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ente más importante del país en materia judicial, el matador potosino Mario Zulaica, director de La Plaza México, aseguró que se violan los derechos no sólo de la empresa que dirige, sino del público taurino, los matadores y todo el gremio.

“La situación está avanzando, el pasado martes metimos el recurso de queja para que fuera revisada esta admisión, la cual ni siquiera cumplía con los requisitos mínimos de lo que prevalece en la ley de amparo”, comentó Mario Zulaica en entrevista para la Organización Editorial Mexicana (OEM).

“Nos resulta increíble que una juez apase por alto una decisión que ya se tomó el pasado 6 de diciembre en la más alta instancia del poder judicial en el país, que es la SCJN, en donde se revisó este mismo caso y el resultado fue que se suspendió la suspensión que teníamos definitiva en 2022. Esperamos y confiamos que hoy estaremos dándole reversa a esta suspensión provisional”, afirmó.

Tras el regreso de las corridas de toros, así luce desde las alturas la reapertura de la Plaza México 🏟️🐂



📸@LuisGardunoJr



📲https://t.co/5YZljwSqmk pic.twitter.com/LjBYtJdBb7 — Esto en Línea (@estoenlinea) January 29, 2024

¿Por qué la suspensión provisional?

El pasado miércoles 31 de enero, Jorge Gaviño, diputado local, informó en su cuenta de Twitter que “la Juez Quinta de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión provisional de las corridas de toros en la CDMX por el amparo que presentamos. Vamos por la abolición definitiva, pero por lo pronto quedan suspendidas las corridas en la ciudad”.

El diputado ha acompañado a la Asociación Civil #TodasYTodosPorAmorALosToros en el proceso legal contra las corridas en la capital del país, lo que Zulaica considera mera estrategia mediática.

“(Ha insistido) por protagonismo. El diputado Jorge Gaviño ahora hasta de sus propias ideas y orígenes reniega. Antes, ensalzaba la fiesta brava y a su abuelo, el torero Bernardo Gaviño, como en su trabajo de ingreso a la Sociedad de Geografía e Historia sobre el mismo. Ahora, fue capaz de constituir una asociación civil tan sólo ocho días antes para promover el amparo que, nuevamente, suspendió las corridas de toros en la Plaza México. Con tal de tener reflectores. El ex director del Metro es capaz de olvidarse hasta de sus palabras y de su familia”, dijo Mario Zulaica categórico.

¡Reprochable! ❌🫣



Los manifestantes antitaurinos agredieron a personas de la tercera edad que se encontraban caminando hacia la entrada de la Plaza de Toros México.



📹@Alvarojzo



📲https://t.co/T5VrNCOnc8 pic.twitter.com/I5066uLEnj — Esto en Línea (@estoenlinea) January 28, 2024

“Estamos convencidos de que una minoría de activistas fue la que sorprendió a esta juez, en donde los argumentos que presentan, te lo puedo garantizar, son completamente falsos y que existen irregularidades”, añadió.

“El acta constitutiva de esta organización apenas la obtuvieron el 25 de enero pasado, no creo que a partir de esa fecha se hayan preocupado por los toros, cuando la realidad es que deben tener una antigüedad de 10 años para poder reclamar lo que están reclamando”, afirmó.

¿Qué se está violando con estas suspensiones? Mario Zulaica responde

“Evidentemente se están violando los derechos. El domingo lo pudimos ver, pues se violan los derechos de las personas que tienen derechos de apartado y que adquirieron sus boletos. También se violaron los derechos de las personas que trabajan en la plaza como vendedores, cubeteros, meseros, comerciantes. Se violan los derechos de los toreros por ejercer su trabajo libremente, y de poder establecer e implementar comercios adentro del inmueble que generan fuentes de empleo, así como poder asistir como libre concurrencia en un ambiente sano y familiar. Evidentemente se violan los derechos. Y hay terceros interesados como la empresa, que es una empresa formal, responsable y que cumple con todas sus regularizaciones y autorizaciones para poder celebrar estos eventos; de lo contrario no hubiéramos anunciado ningún festejo”.

Zulaica destacó que la empresa ha sido respetuosa en todo momento, “y tuvimos la paciencia de defender la tauromaquia y estar siempre con los brazos en alto durante más de 600 días para que pudiéramos anunciar el pasado 11 de enero los carteles que se están celebrando y que iniciaron el pasado 28 de enero con un gran lleno en la Plaza México”.

¡Momentos de locura! 😱❌🐂



Los Antitaurinos ya se hicieron presentes en la Plaza de Toros México con la finalidad de erradicar la tauromaquia en el país.



📹@Guille_Aboga10



📲https://t.co/T5VrNCOnc8 pic.twitter.com/UiIC1cZIkN — Esto en Línea (@estoenlinea) January 28, 2024

Mario Zulaica llama a la democracia

El joven directivo consideró “que la democracia y pluralidad de este país debe de prevalecer y debemos de respetarnos cada quien nuestras ideologías y creencias de cada persona; el individuo es libre de poder pensar diferente a nosotros, son libres de manifestarse, de exhibir sus argumentos en contra de las corridas o a disgusto, pero del mismo modo pedimos el respeto para los taurinos”.

Y añadió que “de este lado de la mesa sí hay personas que vivimos de los toros, nos gustan los toros y tenemos la información fundamentada y argumentada de lo que significa la ceremonia y el ritual, lo que llamamos liturgia taurina. Y exigimos ese mismo respeto. No entiendo por qué no podríamos convivir simplemente respetándonos y no cruzando la línea de lo que podemos llegar a pensar y creer cada uno de los individuos que vivimos en este país”.

La afición se encuentra feliz😌



A unos cuantos minutos de que comience la corrida de Toros, la Plaza México se invadió de un gran "olé" de parte del público 🤩🐂



📹@Ramonesto17



📲https://t.co/4erib8fQtA pic.twitter.com/gTJPt23lqP — Esto en Línea (@estoenlinea) January 28, 2024

Qué cartas tomará la empresa por los daños ocasionados?

“Evidentemente vamos buscar e implementar todos los recursos que tengamos a nuestro alcance para tomar acciones y medidas para quien resulte responsable; primero de las agresiones que sucedieron el pasado domingo, en donde hubo daños a locales comerciales aledaños a la plaza; hubo violencia contra personas de la tercera edad, contra niños y familias y, evidentemente, daños a la propiedad; están las evidencias, fueron exhibidas en todos los noticieros y sin duda si esta decisión del día de hoy no sale favorable, también estaremos tomando medidas pertinentes. Como lo he comentado, todos los argumentos están expuestos sabemos que hay un daño económico y se deben brindar estas garantías para resarcir esos daños”.

Mario consideró que la tauromaquia tiene su esencia. “Es una ceremonia que se celebra desde hace 500 años en México y es un espectáculo genuino, único y vivo, que a pesar de tener 500 años y evolucionado muy poco en realidad, sigue teniendo estas concurrencias como la del domingo pasado con más de 45 mil espectadores. Sigue teniendo este arrastre e interés de las masas, como lo podremos ver en las próximas corridas de aniversario (domingo y lunes). Sin duda es una tradición de una cultura con la que nos identificamos muchas de las personas que asistimos a los toros y que estamos convencidos que va a seguir vigente otros 500 años”.

Cabe destacar que la derrama económica que genera toda la atracción del público asistente de los domingos en hotelería, gastronomía, abarrotes, ambulantes, “es muy importante porque además crea fuentes de empleo”, agregó.

Deportes Plaza México advierte que no bajará los brazos ante nueva suspensión de corridas de toros

¿Qué sientes al ver llena la Plaza?

“Es una de las sensaciones más indescriptibles. Ver que la afición se volcó generó un gran ambiente fue muy emocionante; es un espectáculo mismo que sorprende, nunca se sabe lo que pueda pasar. Y estoy seguro de que en los festejos que faltan los triunfos serán más grandes”.

Más que adelantar planes para el resto del año, Mario Zulaica toma mesura y gusta de ir paso a paso.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Estas últimas 24 horas son cruciales para poder dar el último empujón a la asistencia esperada para las corridas de aniversario. Ya después vamos a seguir revisando todos los fundamentos que podamos tener para no estar viviendo esta situación cada semana. En realidad debe de quedar un precedente y haya una jurisprudencia desde la decisión de la Suprema Corte que nos permita transitar en paz en la celebración de estos nueve eventos. Posteriormente veremos qué más anunciamos”.

Nota publicada en ESTO