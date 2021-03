Descalifican a Damir Dzumhur por amenazar de muerte a juez en Abierto de Acapulco

La qualy del domingo 14 de marzo en el Abierto Mexicano de Tenis vivió un momento de gran tensión cuando Damir Dzumhur, tenista bosnio que buscaba un lugar en el cuadro principal, perdió la compostura y amenazó con matar al juez de silla, durante el duelo que libraba ante el holandés Botic van de Zandschulp.

Tras reclamar una bola en el primer set, Dzumhur se acercó al juez y comenzó a discutir, al final gritó “Te voy a matar”.

Tras el altercado el bosnio saludó al rival y abandonó la pista. Aunque en la cédula del encuentro aparece que fue descalificado, él apuntó en sus reales sociales que se había retirado por voluntad propia.

«Es importante recalcar que no fui descalificado. Yo elegí irme de la pista de forma voluntaria. Es cierto que llegué a decirle al supervisor que sentía la necesidad de pegar al juez de silla por lo que me había hecho. Él me dijo que esa no sería buena idea, ya que eso podría perjudicarme mucho y yo le dije que no me importaba porque estaba muy nervioso, pero terminé por calmarme y me fui de la pista», señaló.

Por su parte la ATP abrirá una investigación y a través de un comunicado informó que qué tenista fue multado por 6 mil 500 dólares.

Botic van de Zandschulp avanzó a la siguiente ronda para más tarde caer ante Stefan Kozlov.