Novak Djokovic felicita a Carlos Alcaraz, campeón de Wimbledon: te lo mereces totalmente

El serbio Novak Djokovic afirmó que el español Carlos Alcaraz se merece haber ganado este Wimbledon, tras derrotarlo en cinco sets en la final de este domingo.

"Tengo que empezar con alabanzas hacia Carlos y su equipo", dijo Djokovic en el discurso de la ceremonia de trofeos. "Vaya calidad al final del partido, cuando has tenido que cerrarlo. Has sacado tiros buenos en los grandes momentos y te lo mereces totalmente. Es increíble".

"Pensaba que tendría problemas contigo sólo en tierra y en cemento, pero no en hierba, pero este año ha sido una historia completamente diferente. Enhorabuena, ha sido increíble cómo te has adaptado a la superficie, habías jugado sólo un par de veces aquí", añadió.

"Sobre mí, nunca te gusta perder esta clase de partidos, pero cuando se asienten mis emociones, tendré que estar agradecido. He ganado muchos partidos parejos en el pasado, como la final de 2019 contra Roger, así que quizás si hubiera perdido más finales hubiese ganado esta".

Por su parte, el español Carlos Alcaraz, campeón de Wimbledon, aseguró que el partido que ganó este domingo al serbio Novak Djokovic ha sido el más difícil de su carrera y que es el momento más feliz de su vida.



"Ser campeón de Wimbledon es algo que quería, no lo esperaba, no pensaba que lo conseguiría tan pronto. Es tiempo para disfrutar. Es el momento más feliz de mi vida, seguramente en cinco años cambie, pero ahora no he vivido muchos momentos como este. Hacer historia como hoy, es lo más bonito de mi vida y no va a cambiar en un tiempo", añadió.

"No es fácil perder un cuarto set contra Djokovic y saber que vas a jugar un quinto, se te vienen a la cabeza muchas estadísticas. He ido al quinto pensando que había tenido muchas oportunidades. Es el partido más complicado que he ganado", subrayó.