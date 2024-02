Rafael Nadal divide opiniones tras declaraciones sobre el feminismo

El histórico tenista español, Rafael Nadal, se encuentra en el ojo del huracán tras la entrevista que dio para el medio La Sexta, en la cual se abordaron temas de género en el deporte.

En la entrevista con la reconocida periodista Ana Pastor, se tocaron diversos temas, desde la preparación física del tenista español hasta por su afición al futbol y al Real Madrid. Hasta ese punto, la conversación fluía sin más contratiempos, no obstante, la amenidad comenzó a decaer cuando se tocaron temas de género.

La reportera le señaló que al tocar temas sobre feminismo se le notaba incomodo, situación que Nadal no tomó bien, respondiéndole que él no es hipócrita respecto al tema, que el no dirá cosas que le son fáciles de decir y que realmente no piensa, agregó que él está a favor de la igualdad de oportunidades en el deporte.

"Lo que es injusto es que no haya igualdad de oportunidades. Si me preguntas si soy feminista dime qué es ser feminista. Si me dices que ser feminista es que un hombre y una mujer tengan las mismas oportunidades, soy feminista", dijo el multiganador del Roland Garros.

No obstante, la polémica se centró en la disparidad salarial

"¿Sueldos los mismos, para qué?, la igualdad no reside en regalar, la igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo, yo quiero que Serna gané más que yo, quiero que las mujeres ganen más que los hombres si generan más que los hombres" le aseguró a Pastor.

El multicampeón tenista español agregó que "no quiere entrar en una batalla al respecto", explicó que el problema es la discusión. "Tú crees que yo pienso que un hombre por ser hombre tiene que ser más importante o ganar más que una mujer. Estamos locos o qué"

Sus declaraciones han calado en las redes sociales, donde como suele suceder, un gran sector ha criticado al Nadal por sus declaraciones y otro