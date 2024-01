Rafa Nadal dio otra cátedra ante Kubler en Brisbane y ya está en cuartos

Resulta increíble pensar que hace cinco meses Rafael Nadal estaba postrado en una cama tras pasar por el quirófano. Pues en su regreso al circuito, en Brisbane, acumula dos partidos sin perder un solo set y de ganar uno más, la antesala de la final estará a sus pies.

Como si no estuviera cerca de los 38 años, Rafa aniquila desde el fondo de la pista con cada uno de sus golpes, letales como acostumbra, y si bien aún le falta movilidad, por ahora fue suficiente para en una hora con 24 minutos, acabar 6-1 y 6-2 con Jason Kubler.

Fueron cuatro aces y el 80% de efectividad en su primer servicio, pero a Rafa la estadística y el resultado por ahora no le importan, pues la ventaja en este momento es que no hay dolor y eso para él, es lo más importante.

Tenis Nadal regresa a las pistas con un triunfo "emotivo e importante" ante Thiem

“Después del primer partido, obvio que noté alguna cosita, pero es normal después de un año sin jugar. A nivel general, estoy bien. Lo importante es que la cadera y el psoas no me molestan. Eso es súper importante para mí. Por el momento, el pie también está respondiendo bien ya que eso es algo que había sido problemático para mí. Puedo jugar sin limitaciones y eso me hace feliz”, dijo el español en conferencia de prensa tras el encuentro.

Ya con dos juegos ganados en su retorno, Rafa ahora se medirá en los cuartos de final de Brisbane ante Jordan Thompson, otro rival que por lo menos en el papel luce cómodo para que el de Balear siga tomando ritmo.

La serie entre ambos la domina Nadal dos a cero, con victorias en el Masters 1000 de Paris del 2020 y Roland Garros 2022.

El partido está programado para este viernes 5 de enero y se espera que de inicio no antes de las 04:00 horas tiempo del centro de México.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

LOS CUARTOS DE FINAL EN BRISBANE

Holger Rune vs James Duckwort

Roman Safiullin vs Matteo Arnaldi

Rafael Nadal vs Jordan Thompson

Rinky Hijikata vs Grigor Dimitrov

Nota publicada en ESTO