¡Confirmado! Tiger Woods viene a México para el Campeonato Mundial

La estrella mundial Tiger Woods confirmó su participación en el Campeonato Mundial de Golf México 2019, donde tratará de ganar su título 19 en estas lídes, en el campo del Club de Golf Chapultepec.

Con su anuncio, se confirma la mayoría de las estrellas de la actualidad para el torneo programado del 20 al 24 de este mes y con una bolsa de premios a repartir de 10.250 millones de dólares.

Este Campeonato Mundial será el tercer torneo del estadunidense en esta temporada 2018-2019 y durante su estancia en México será el centro de la multitud de los más de 20 mil aficionados que se den cita por día.

Thanks for all the birthday wishes. It’s been an amazing year. Return of the Roar is airing on @espn tonight at 9 p.m. ET. The support from my family, friends and all of you were instrumental in my return to competitive golf. pic.twitter.com/LA24qeUL2W — Tiger Woods (@TigerWoods) 30 de diciembre de 2018

Tiges Woods se agrega a la lista que integran el campeón defensor su compatriota Phil Mickelson, además del también norteamericano Justin Thomas y el norirlandés Rory McIlroy, otroras números uno del ranking mundial.

Por México, también está confirmado el tamaulipeco Abraham Ancer, quien por segundo año consecutivo será la esperanza de los aficionados locales de un resultado extraordinario.