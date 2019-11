Su Majestad en México: Roger Federer se enfrentará a Alexander Zverev

Ya son 23 años desde la última vez que el tenista Roger Federer dejó huella en territorio mexicano como juvenil, y para sorpresa de muchos hoy es un día emblemático, pues el nombrado "Su Majestad", enfrentará hoy al alemán Alexander Zverev.

Este partido de exhibición con sede en La Plaza de México, es parte de su gira por Latinoamérica, misma que comprende a Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, nuestro país.

Previo a este encuentro, el jugador suizo dio conferencia de prensa al lado de su oponente, en el hotel St Regis, ubicado en la Avenida Reforma, donde lo esperaban todos sus seguidores, que entre gritos de júbilos y cargando carteles con mensajes de apoyo, desearon lo mejor al tenista.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

En este encuentro con los medios, Federer reveló que regresar a México, pero ahora como profesional, era uno de sus deseos, pues destacó que busca romper el récord de la audiencia más grande que ha tenido un partido de tenis.

"Hace mucho vine a México como juvenil, pero nunca como tenista profesional. México estaba en la lista de los países que quería visitar. Quería romper el récord de la audiencia más grande que ha tenido un partido de tenis".

Foto: Cortesía

Asimismo Alexander Zverev dijo sentirse "muy ansioso de estar aquí en la Ciudad de México".

"Yo vengo cada año al Abierto de Acapulco y va a ser muy especial romper el récord de un partido de tenis en el mundo".

Por otra parte, y aprovechando su estancia en la capital, "Su Majestad" reveló que "aparentemente daremos un recorrido en helicóptero para conocer la ciudad".

🇲🇽 Mexico 🇲🇽 pic.twitter.com/huYovShw76 — Roger Federer (@rogerfederer) November 23, 2019

No sin antes "presumir" su desayuno de dioses: "Acabo de comer unos huevos rancheros. Quiero ver la ciudad y es impresionante".

Además, con emoción compartió que una de las cosas que pretende hacer en México es "conocer a mucha gente y ver qué tan emocionados están para el partido de esta noche".

Sobre el Abierto de Acapulco, justificó que no asistirá porque "las fechas son complicadas, es la misma semana que (el abierto de) Dubai. Llevo jugando tantos años en Dubai que ya gané el partido 100 de ese ATP. Estoy muy vinculado a ese torneo. La fecha no cambiará y desafortunadamente es complicado que sea así. Me encantaría jugar ahí, pero uno no puede jugarlo todo".

40’000+ people tonight

It’s an honor #Mexico #TheGreatestMatch pic.twitter.com/rVpKf75UBf — Roger Federer (@rogerfederer) November 23, 2019

Roger Federer cuenta con 102 títulos bajo el brazo: 20 de Grand Slam, 28 ATP Masters 1000, 23 ATP 500, 25 ATP 250 y seis Copas de Maestros.

Además destaca por las 310 semanas en el puesto número 1 del ranking ATP, 237 consecutivas, siendo uno de los grandes atractivos de esta noche, pues es nada menos que uno de los mejores tenistas de la historia del mundo.

🏆20. ❤️ pic.twitter.com/WqUiSo3fd5 — Roger Federer (@rogerfederer) January 28, 2018

|| Con información del ESTO ||