Kami Rita, el primer alpinista del mundo en escalar 30 veces el Everest

Conquistar la cima de la montaña más alta del mundo, es probablemente el sueño de más de un o una alpinista, y el nepalí Kami Rita se convirtió en la primera persona del mundo que escala 30 veces el Everest.

La mañana del 22 de mayo de 2024 a las 7:49 horas de Nepal, el guía de 54 años rompió el récord que él mismo estableció el 12 de mayo cuando escaló por vigésima novena vez la cumbre de 8 mil 849 metros de altura.

El también conocido como “hombre Everest”, nació en 1970 en Thame, una ciudad del Himalaya en el que convivió con alpinistas, incluyendo su padre y su hermano, quienes trabajaron como guías.

Doble Vía Viaja con su abuela de 94 años: "desafiamos todos los mitos de la edad" La primera vez que Sherpa escaló fue en 1992, a los 22 años, cuando se unió como miembro del personal de apoyo en una expedición a la cima del Everest.





Te puede interesar: Viridiana Álvarez pone en alto a México tras escalar las 5 montañas más altas del mundo





Desde entonces, el alpinista nepalí ha logrado conquistar la cima del Everest casi todos los años y en temporadas con dobles ascensos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kami Rita Sherpa (@kamiritasherpa)

Sin embargo, Kami Rita Sherpa comentó a AFP que no busca marcar nuevos récords, pues sube al Everest por su trabajo como guía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Itshimalayas (@itshimalayas)

La conquista de otras cimas

Aunque Rita Sherpa es conocido en Nepal como el “hombre Everest”, esta montaña no es la única del Himalaya que ha escalado.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Entre sus conquistas se encuentra el Cho You de 8 mil 201 metros de altura, Manaslu de 8 mil 163 metros, el K2 de 8 mil 611 metros y el Lhotse de 8 mil 516 metros.

JUST IN: Renowned Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa has successfully scaled Mt #Everest (8848.86 m) for a record 30th time. CONGRATULATIONS! #Everest2024



Photo Courtesy: Seven Summit Treks. pic.twitter.com/8M8a5TVtZu — Everest Today (@EverestToday) May 22, 2024





Con infromación de EFE y AFP