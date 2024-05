El gato más pequeño del mundo: es 200 veces más ligero que un león

En las llanuras de África se puede encontrar, entre las altas hierbas de las regiones áridas, al gato más pequeño del mundo, cuyo peso es 200 veces menor que el de un león.

Aunque a simple vista parece un gato doméstico, bajo la tierna apariencia del Felis nigripes, también conocido como gato de patas negras, está un animal salvaje considerado como uno de los cazadores más eficaces del mundo. Su hora favorita para atrapar presas es después de que el sol se oculta.

El nombre del felino se debe al color de sus patas, cubiertas de pelo negro que le permiten soportar las altas temperaturas del suelo en el desierto que habita.

Ciencia Tiburón en Groenlandia sorprende, podría tener más de 500 años, ¿cuánto tiempo viven?

Su tamaño oscila entre los 33 y los 43 centímetros al llegar a la edad adulta, mientras que el peso de las hembras y machos de la especie no supera los 2 kilogramos.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Debido a su tamañaño, uno de los alimentos favoritos de los gatos de patas negras son ratones y pájaros, pues al ser más pequeños les son más fáciles de cazar; sin embargo, también comen insectos y conejos que pueden superarlos en tamaño.

Te puede interesar: Viaja con su abuela de 94 años: desafiamos todos los mitos de la edad

Las regiones en las que habita son Angola, Zambia, Malawi, Namibia, Botsuana, Zimbabwe, Mozambique y Sudáfrica, de acuerdo con Beryl Wilson en su tesis The black-footed Cat Felis Negripies: a review of geographical distribution and conservation status.



El tiempo de gestación es de 63 a 68 días, y las camadas suelen ser de máximo cuatro crías.

El gato de patas negras, una especie en peligro de extinción

Beryl Wilson explica en su tesis que la especie se encuentra clasificada en la Lista Roja de la Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza (UIPN) bajo el estatus de "vulnerable".

De acuerdo con la experta de la Facultad de Ciencias de la Univesidad Tecnológica de Tshwane, las causas que ponen en peligro a los gatos de patas negras son la pérdida de su hábitat ocasionado por la expansión agrícola y el desarrollo humano.