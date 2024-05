Tiburón en Groenlandia sorprende, podría tener más de 500 años, ¿cuánto tiempo viven?

La fauna de la Tierra no deja de sorprender con sus increíbles particularidades, ejemplo de ello es el Tiburón de Groenlandia, el cual puede alcanzar una longeva y sorpresiva edad, incluso superan los 200 años.

De acuerdo con el Servicio Oceánico Nacional de Estados Unidos (NOAA's por sus siglas en inglés), especialistas e investigadores al respecto sabían que dichos tiburones cuentan con una gran longevidad debido a que estos animales marinos crecen a un ritmo muy lento, hasta menos de 1 cm por año, no obstante, pueden crecer hasta más de 6 metros.

Si bien debido al hecho de su lento crecimiento sabían sobre su gran longevidad, los investigadores no tenían forma de comprobar la edad de éstos. Pues debido a sus particulares características, no se podía verificar su edad como con otras especies de tiburones, en las cuales se puede estimar contando las bandas de crecimiento en las espinas de las aletas o en las vértebras del mamífero.

Los tiburones de Groenlandia no cuentan con espinas en las aletas ni tejidos duros en el cuerpo. Sus vértebras son demasiado blandas para formar las bandas de crecimiento que se ven en otros tiburones. Servicio Oceánico Nacional (NOAA's)

¿Cómo pudieron conocer la edad de los tiburones de Groenlandia?

NOAA's explica que gracias a la datación por carbono, fue posible estimar la edad de los tiburones de Groenlandia, esto se pudo saber tras luego de que unos pescadores atraparon accidentalmente a dos de estos animales marinos, a quienes se les realizó un estudio para examinar su edad.

El tiburón que más llamó la atención de los especialistas fue el de una hembra que tenía entre 272 y 512 años, de acuerdo con los resultados.

Dentro de los ojos del tiburón hay proteínas que se forman antes del nacimiento y no se degradan con la edad, como un fósil conservado en ámbar. Los científicos descubrieron que podían determinar la edad de los tiburones datando estas proteínas con carbono.

Servicio Oceánico Nacional (NOAA's)



Cabe mencionar que, si bien no es una estimación exacta, el Servicio Oceánico estadounidense, señala que con el tiempo se irá perfeccionando dicho proceso.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social, las estimaciones de 272 a 512 años de los tiburones de Groenlandia, los investigadores calcularon una esperanza de vida promedio de 392 años y descubrieron que dicha hembra podría tener hasta 515 años.

Agregaron que la datación por carbono tiene un margen de error de hasta 120 años, es decir, de contar con dicho error, los tiburones de Groenlandia podría alcanzar los 395 años.

¿Una especie qué vive hasta 500 años? 😱



Sí, existe.



¡#RedescubreLaCiencia con el Tiburón de Groenlandia! pic.twitter.com/oBZEXOcZf0 — Divulgación de la Ciencia, UNAM (@DGDCUNAM) November 19, 2021

¿Por qué viven tanto los tiburones de Groenlandia?

El Servicio Oceánico Nacional de Estados Unidos explica que la longevidad de los también conocidos como tiburones boreales se debe a su lento metabolismo, el cual podría explicar el lento crecimiento, el lento envejecimiento y su lento movimiento. Además, suelen encontrase en la profundidades del océano, se les ha visto hasta a 783 metros de profundidad.

Finalmente, los investigadores creen que debido a su lento crecimiento, la madurez sexual la alcanzan hasta los 150 años de edad.