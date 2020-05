Ataúdes de cartón, una opción ecológica y económica ante crisis por Covid-19

La crisis por la pandemia del Covid-19 ha impactado a todos una u otra forma, además de las muertes que ha dejado a su paso, es por eso que una empresa de León, Guanajuato, creó ataúdes de cartón, ofreciendo a la población una opción ecológica y económica.

Esta es una empresa dedicada a la creación de productos de cartón corrugado que decidió reunir sus recursos para crear ataúdes hechos de material reciclable y biodegradable, producto que se adapta a la economía innovando la industria tradicional de féretros de madera.

En entrevista para el Sol de León, el director de la empresa, Gerardo Horta Videgaray, comentó que la demanda de eco-féretros inició cuando llegó el virus al país.

“Pensamos en algunas ideas sobre qué productos de cartón pudiéramos fabricar que serían útiles en estos momentos y que estuvieran en nuestro giro, y se nos ocurrió diseñar un ataúd de cartón”.

Horta detalló que estos ataúdes se elaboran bajo los lineamientos de la Norma FSC “Forest Stewardship Council” que en español es Consejo de Administración Forestal.

Este tipo de féretro, detalló el empresario, “es mucho más económico que cualquiera de las opciones que hay en el mercado; segundo, es reciclado y biodegradable, se biodegrada en la tierra en menos de seis meses, además de que su origen es reciclado”.

“En estas condiciones le da un poco de dignidad a la entrega de los fallecidos en los centros de salud a la gente, que no tiene cómo llevarlos y que no se los lleven de alguna manera un poquito más indignas” comentó Videgaray.

Producción en miles en todo el país

Los teléfonos suenan por las llamadas telefónicas de otras entidades del país, por el interés de este nuevo producto, y es que la producción de esta empresa de cartón corrugado que, empezó Joao Horta hace tres décadas, tiene un stock de féretros de cartón y una producción diaria por miles.

"Se están fabricando actualmente cerca de mil ataúdes diarios, porque tenemos unos pedidos grandes que estamos cubriendo de algunos gobiernos de Jalisco, Estado de México, Chiapas y Sonora”.

Los ataúdes de cartón llegaron para quedarse “de hecho, este producto no lo teníamos en la oferta antes del-SARS-Cov 2. Es posible que se quede porque lo estamos vendiendo por otros canales que ya no son derivados del virus, pero es un producto que no existía para nosotros antes de la pandemia” comentó el Director de la empresa.

Los ataúdes están hechos, según la información compartida por Gerardo Horta de material 100% de cartón corrugado, papel reciclado de origen comprobable sustentable, cartón reciclable y biodegradable y almidón de maíz.

¿Cuánto cuestan?

El precio de los féretros se comercializa por cantidad de volumen, desde miles por un precio en mayoreo a 550 pesos por féretro, algunos cuantos a precio de 700 pesos, por caja, detalló para la Organización Editorial Mexicana en León, Gerardo Horta.

El empresario señaló que ha tenido llamadas desde el estado de Texas y comentó “tenemos interés de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pero todavía con ellos estamos en pláticas”.





No se requiere talar árboles

A diferencia de los féretros de madera, para estos ataúdes de cartón no se requiere talar un árbol, "para los de cartón es cero árboles, todo el cartón que yo compro es reciclado, no compro papel virgen, no sé si estamos hablando a lo mejor de unos dos o tres árboles para un ataúd de madera, aquí son cero”.

La construcción de esta cajas mortuorias viene de desperdicios aprovechables “la naturaleza del cartón es que lo hace muy susceptible, porque todo el cartón que hay en el país es recuperado y se reintegra a la cadena de producción, como tiene un costo de mercado, el desperdicio de papel difícilmente en el relleno sanitario dejan que sea biodegradable, ahí seleccionan y separan, se venden a los molinos que hacen papel, el 100% de mi desperdicio se lo vendo a fábricas de papel, no tiro nada de papel, todo se aprovecha y se reintegra al mercado”.

Una opción económica y ecológica

Al cuestionar sobre cómo la venta de ataúdes de cartón se integre en un sector comercial tradicional que ofrece los hechos de madera, Horta comentó: “sí, nos queda claro que hay un aspecto cultural que romper, que es que a nuestro muertitos les tenemos que gastar un montón de dinero, la pura renta de un ataúd para velar cuesta 2 mil o 3 mil pesos, la pura renta de un día para otro, el reto cultural existe, pero estamos apostando que la parte económica de que es más barato y la parte ecológica, empujen un poquito al mercado a ir inclinándose por una de estas opciones ecológicas que no por eso dejan de ser dignas”.

Lee más: