¿Te quedaste sin recuerdo de tu concierto favorito? Alistan bazar navideño de mercancía no oficial

Sin duda este 2023 ha sido un gran año de conciertos donde artistas como Taylor Swift, The Weeknd, Dua Lipa, Luis Miguel y RBD se han presentado en la Ciudad de México.

El Foro Sol, la Arena CDMX, el Palacio de los Deportes y el Auditorio Nacional han sido los recintos que han recibido a estas celebridades, que incluso fueron esperadas por más de 10 años para que finalmente pisaran tierra azteca como el caso de los famosos 'swifties'.

Si en tu caso no pudiste asistir a alguno de sus shows o por el contrario, si lograste verlos en vivo, pero no pudiste comprar mercancia para llevarte un recuerdo del momento, hoy te damos a conocer el bazar en el que podrás conseguir algún artículo de mercancía no oficial de tu artista favorito.

¿Cuándo y dónde será el bazar navideño de conciertos 2023?

El bazar navideño para conseguir mercancía de los conciertos 2023 será del 18 al 23 de diciembre, a partir de las 11 horas en la puerta 4 del Palacio de los Deportes.

¿Qué habrá en el bazar navideño de conciertos?

En el bazar navideño de conciertos 2023 podrás encontrar desde la típica tasa con la imagen de tu artista o grupo favorito, así como llaveros, gorras, playeras, sudaderas y hasta chamarras.

Cabe destacar que la mercancia que aquí encontrarás es no oficial, por lo que sus precios serán mucho más accesibles y además, podrás encontrar una mayor de variedad de artículos pues muchas veces los artistas limitan los souvenirs a sólo un tipo de artículos.