Cholitas escaladoras de Bolivia buscan conquistar el Everest, ¿Quiénes son?

Las Cholitas escaladoras son un grupo de mujeres originarias de Bolivia de la etnia aymara, son amantes de las montañas y las alturas y tienen como objetivo conquistar la cima del Everest.

Las montañistas son reconocidas por su gran resistencia física y su vestimenta tradicional: las polleras y sombreros tipo bombín, nada usual para subir montañas con climas difíciles.

Fue en 2019 cuando saltaron a la fama por el documental “Cholitas”, que ha conseguido reconocimientos en festivales como Ladek Mountain Festival, Chicago Latino Film Festival y el premio como mejor film en el Festival de Cine de Montaña Banff.

¿Cómo surgieron las Cholitas escaladoras?

Lidia y Cecilia, dos Cholitas escaladoras protagonistas del documental, contaron a Ladera Sur,cómo inició su afición por escalar montañas.

En 2015, ellas y otras 10 mujeres aymaras, decidieron escalar la montaña Huayna Potosí, por el simple gusto de hacerlo y llegar a la cima.

Lidia Huayllas, fue quien motivó a sus compañeras quienes trabajaban como cocineras en el campamento de Huayna Potosí a 5 mil 200 sobre el nivel del mar, a escalar hasta lo más alto de la montaña cuando ella tenía 50 años.

“Podemos escalar, vamos a ver cómo es la cima” les dijo “Al comienzo las compañeras no creían. Nos animamos cuatro en un inicio y cuando las demás se dieron cuenta que subimos, ya se sumaron”, relató Lydia.

La mujer compartió que fue ella quien motivó a las escaladoras a usar su vestimenta y enaltecer su cultura.

“Vamos a subir con pollera, así como estamos. Y hasta nos puse el nombre, -vamos a ser las Cholitas escaladoras-, dije. Fue muy emocionante y por eso nos hemos hecho conocidas con nuestra cultura, no hemos perdido esa identidad”, expresó Lidia.

Para Cecilia escalar el Everest es un sueño, pues para ella representa llevar a lo más alto del planeta el orgullo por su pollera.

“Nuestro sueño más grande es ir a Nepal, tenemos ese proyecto para 2024. Iremos a la montaña más grande del mundo para llevar nuestra cultura y nuestras coloridas polleras. Me siento orgullosa de no perder la cultura de la pollera, aymara, indígena, de mis raíces. Nunca la voy a perder, no me la sacaré. Cuando sembrábamos papas, me la subía y lo mismo hago cuando tengo que escalar en hielo. Eso sí, he cramponeado hartas polleras”, expresó.

Las Cholitas escaladoras muestran en su cuenta de Instagram diversas fotografías en las que presumen las montañas que han escalado con temperaturas extremas como Acotango, Illimani, Pomerape y Sajama en Bolivia. Ofrecen servicios turísticos en Huayna Potosí ya que son guías para otros montañistas.

Cholitas escaladoras buscan romper con los estereotipos en Bolivia

Estrella Gonzales, otra integrante del grupo de montañistas de las Cholitas escaladoras, participó en un evento de la ONU Mujeres en Bolivia con el objetivo de hablar sobre los estereotipos y los roles de la mujer en la sociedad boliviana.

"Se decía que las mujeres no podían hacer ese tipo de deportes (...) si es lo que tú quieres hacer, puedes lograrlo", dijo Estrella a EFE.

La montañista formó parte del panel “17 mujeres extremas”, entre ella pilotos, futbolistas, deportistas olímpicas, ingenieras y bomberas, que compartieron como alcanzar sus sueños y explotar su potencial.

Las mujeres bolivianas resaltaron a la pasión, perseverancia, fuerza y resiliencia, como algunas de las virtudes más importantes para difuminar los estereotipos respecto a las mujeres y sus capacidades para ejercer cualquier profesión.

Con información de EFE