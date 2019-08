Agujero negro en el centro de la galaxia sorprende a científicos

Un equipo de científicos estadounidenses observaron recientemente cómo un “tranquilo” agujero negro en el centro de nuestra galaxia aumentó su brillo 75 veces más de lo habitual. El llamado Sagitario A, de 4 millones masas solares, se ubica a unos 26 mil años luz de la Tierra.

Al respecto, Tuan Do de la Universidad de California en Los Ángeles, precisó a través de un video captado en mayo por el observatorio W. M. Keck en Hawái, que “el agujero negro siempre es variable, pero esta vez era el más brillante que hemos visto hasta ahora en el infrarrojo.

Sagitario A* es el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. En mayo de este año, su brillo aumentó 75 veces por encima de lo normal. Es la primera vez que sucede, y lo más intrigante es que nadie tiene muy claro por qué. Pero sí hay alguna que otra idea... pic.twitter.com/hfLEcbXCvc — Álex Riveiro (@alex_riveiro) August 14, 2019

"¡Probablemente brillaba aún más antes de que comenzáramos a observarlo esa noche!", escribió en su cuenta de Twitter.

Here's a timelapse of images over 2.5 hr from May from @keckobservatory of the supermassive black hole Sgr A*. The black hole is always variable, but this was the brightest we've seen in the infrared so far. It was probably even brighter before we started observing that night! pic.twitter.com/MwXioZ7twV — Tuan Do (@quantumpenguin) August 11, 2019

El autor principal del estudio que se publicará en Astrophysical Journal Letters mostró una imagen.

Taken when I was @keckobservatory, this raw image shows the brightest Sgr A* has ever been observed in the infrared (center). The emission associated with the black hole also changed by a factor of 75 over that night. Is Sgr A* waking up? Will we finally see 🎆? pic.twitter.com/lX7ZO2PhX2 — Tuan Do (@quantumpenguin) August 8, 2019

A ello, agregó que los científicos no tienen una explicación precisa para este cambio en el brillo del agujero negro, pero creen que es probable que el fenómeno lo provoque un aumento de la cantidad de gas que está siendo devorado por el agujero.