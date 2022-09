Artemis de la NASA cancela despegue del martes por una tormenta, ¿qué sigue?

Lamentablemente la tormenta Ian se interpuso en la nueva oportunidad de lanzamiento para la misión Artemis, pues luego de recopilar los datos meteorológicos la NASA decidió retroceder y cancelar el despegue programado para el martes 27 de agosto.

Todavía la mañana de este sábado el equipo continuaba estudiando el clima, pero al considerar que la tormenta sería riesgosa para la nave Orión dejaron de prepararse para el evento.

"La NASA abandona una oportunidad de lanzamiento (... ), mientras observa el pronóstico asociado con la tormenta tropical Ian", anunció la agencia en todas sus redes.

¿Qué harán ahora?

Los ingenieros decidieron en su reunión que lo mejor sería devolver el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial y la nave espacial Orion al Edificio de Ensamblaje de Vehículos para resguardarlos y estén seguros.

Pese a ello, todavía guardan un poco de esperanza, pues decidieron hacerlo hasta este domingo luego de revisar cada detalle del clima y determinar que efectivamente Ian no permitirá el despegue.

"La agencia está adoptando un enfoque gradual en su proceso de toma de decisiones para permitir que la agencia proteja a sus empleados al completar una lista segura a tiempo para que puedan abordar las necesidades de sus familias y al mismo tiempo proteger la opción de seguir adelante con otro lanzamiento", explican en un comunicado.

Así que solamente queda esperar a que la NASA proponga una nueva fecha de lanzamiento, ya que ha quedado claro que seguirán intentando hasta que la misión se pueda lograr.

¿Qué se busca Artemis en la Luna?

Las investigaciones han demostrado que la Luna es rica en recursos como hielo y un acceso a la luz mayor que el promedio, datos que además de proporcionar nuevas oportunidades para descubrimientos científicos, también se podría saber más sobre la evolución de la Tierra, la Luna y el Sistema Solar.

Pero lo más importante, lograr establecerse por un tiempo más prolongado en la superficie del satélite natural, prepararía a los astronautas para futuros viajes a Marte con investigación en ciencias de la vida y estrategias para mitigar los peligros que conlleva la exploración espacial.