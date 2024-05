Auroras boreales: cinco datos curiosos que no sabías del fenómeno luminiscente

El cielo de México se pintó de rosa días atrás debido a la inesperada aparición de auroras boreales que no se presentaban desde los siglo XVIII y XIX. El fenómeno celeste ocurrió el pasado 10 de mayo como una consecuencia de una intensa tormenta solar.

Coahuila, Zacatecas, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua fueron testigos de este espectáculo natural, en donde los ciudadanos lograron captar decenas de fotografías que rápidamente inundaron las redes sociales ante un evento de tal belleza.

Las auroras boreales que se vieron el Día de las Madres también fueron captadas en distintos países de Europa, Chile, Argentina, Australia y Nueva Zelanda.

Sociedad Auroras boreales en México: así iluminaron el cielo por primera vez en siglo y medio (fotos)

La última vez que México registró auroras boreales fue en 1859 debido al Evento Carrington, la mayor tormenta solar en la historia de la humanidad que azotó al planeta, según el artículo “Observations of Low Latitude Red Aurora in Mexico During the 1859 Carrington Geomagnetic Storm".

A continuación te damos cinco datos curiosos que no sabías sobre las auroras boreales:

¿Qué significa "aurora boreal"?

La palabra aurora boreal tiene su origen en el Latín, “Aurorae” viene de “aus”, que significa “brillo del sol naciente” y “borealis” que quiere decir “septentrional”, la unión de ambas palabras sería “el brillo del sol naciente perteneciente a la zona septentrional”, de acuerdo con el portal Boreal Open System.

¿Cuántos tipos de colores de auroras boreales existen?

El color de las auroras boreales depende de la mezcla de partículas del viento solar con las moléculas presentes en la atmósfera de la Tierra. Pueden ser de color verde, azul, amarillo, púrpura y rojo.

Las auroras boreales tienen un sonido

Las auroras boreales emiten un sonido particular, aunque no es perceptible para el oído humano, pues ocurre a 70 km sobre la superficie terrestre.

Este ruido es parecido a la estática de la electricidad o como las hojas secas cuando se parten, de acuerdo con National Geographic.

Auroras boreales en otros planetas

Si creías que la Tierra es el único lugar en el universo en donde existen auroras boreales, estás equivicado, pues este fenómeno luminiscente también se da en otros planetas como Urano, Neptuno, Júpiter y Saturno.

Auroras australes

Se cree que las auroras sólo pueden verse en el Polo Norte, sin embargo, esto es falso. Este fenómeno también ocurre en el el Polo Sur y se conocen como auroras australes.

Con información de Mario Grimaldo