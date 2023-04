Los caballos llegaron a América mucho antes de lo pensado: nuevo estudio cambiaría la historia

Los caballos son animales que han servido a la humanidad para el trabajo, transporte e incluso como compañía. En nuestro continente se especulaba cuando había llegado, se pensaba que con los europeos, pero un estudio revela que pudieron haber llegado antes.

Un nueva investigación publicado en la revista Science apunta a que los pueblos nativos de Norteamérica ya conocían a estos hermosos animales antes del siglo XVII.

Dicha investigación resulta importante por dos cuestiones, en primer porque en la investigación participaron nativos americanos, quienes buscan compartir el descubrimiento con su comunidad; y en segundo lugar, por qué revelaría que los caballos ya tenían vínculos con los lakotas, comanches y otros nativos.





Domesticación del caballo pudo ser antes de lo pensado

El trabajo realizado por grupos de nativos americanos y científicos estadounidenses y europeos reconstruye de forma exhaustiva la historia de estos animales en el continente, los investigadores analizaron restos desenterrados y ADN en diversas localizaciones de Estados Unidos para determinar cómo, y de qué manera, llegaron a las diferentes regiones del país.

Revisando datos de ADN de los restos de caballos en varias localizaciones del Oeste de Estados Unidos, los científicos descubrieron que algunos de los animales, nacidos y criados en la región, y que estaban antes de los europeos, aproximádamente a principios del Siglo XVII.

Los Comanches se extendían a lo largo del suroeste de Wyoming, incluida Blacks Fork, lugar considerado como la patria de los comanches que emigraron a las llanuras del sur de Texas, Nuevo México, Colorado y Oklahoma a finales del siglo XVII.

“Nuevos datos sugieren que los antiguos comanches ya tenían integrados a los caballos a su vida antes de la llegada de los europeos, lo cual se veía reflejado en sus prácticas rituales y el transporte. Esto en al menos medio siglo antes de su migración hacia el sur", comentan.

“Una vez en las llanuras del sur, los comanches pudieron aprovechar estas ventajas, junto con sus habilidades de pastoreo y equitación, para construir un imperio sobre el comercio de caballos y bisontes a mediados del siglo XVIII”

“Nuestros hallazgos tienen ramificaciones profundas para nuestra comprensión de la dinámica social en las Grandes Llanuras durante un período de cambios sociales disruptivos para los pueblos indígenas”, señala el estudio

Estos nuevos hallazgos rompen con la anterior teoría de que los pueblos indígenas de Norteamérica conocieron a los caballos hasta la rebelión de Popé de 1680, en la que se escapó parte del ganado de los colonizadores españoles.

The horse was then picked up (in this view) in the 17th and 18th c’s by Plains nations like the Nʉmʉnʉʉ (Comanche), Lakota (Sioux), Tsêhéstáno (Cheyenne), etc.—driven by and in response to the increasing European presence in the West. 4/15 pic.twitter.com/lb46Riehpt — 𝙲𝚑𝚊𝚛𝚕𝚎𝚜 𝙲. 𝙼𝚊𝚗𝚗 (@CharlesCMann) March 30, 2023

"Toda esta información cuenta una historia más grande, más amplia y más profunda, una historia que los nativos siempre han sabido pero que nunca se ha reconocido", explicó en un comunicado uno de los autores del estudio, e historiador de la Nación Comanche de Oklahoma, Jimmy Arterberry

El estudio también tuvo datos, como historia oral, etnografía e información arqueológica por parte de tribus lakotas y comanches, quienes se sienten orgullosos de su cultura y raíces.

“Los caballos han sido parte de nosotros desde mucho antes de que otras culturas llegaran a nuestras tierras, y nosotros somos parte de ellas. La Nación del Caballo es nuestro pariente. Siempre protegemos a nuestros familiares y a las próximas siete generaciones. Estamos con el caballo y siempre lo haremos sin importar cómo haya evolucionado a lo largo de su viaje. Eso es ser lakota”, dijo un jefe lakota que participó en el estudio.