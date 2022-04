Caricaturas en el espacio: Disney, Star Wars, Charlie Brown y Snoopy

A inicios de 1930, el joven astrónomo Clyde Tombaugh analizaba 10 mil fotografías del cielo nocturno, cuando observó un lucero en movimiento. El 13 de marzo del mismo año, anunció el descubrimiento de un nuevo planeta.

Días después, en Inglaterra, Venetia Phair de 11 años, desayunaba mientras su abuelo Falconer Madan leía la noticia del nuevo planeta y cómo los astrónomos buscaban darle nombre.

Venetia, conocedora de la mitología greco latina, sugirió llamarle Plutón, Pluto en inglés.

Su abuelo, había sido bibliotecario en la Universidad de Oxford y conocía a varios astrónomos. Le informó la sugerencia a Herbert Hall Turner, quien había acuñado el término pársec. Él telegrafió a Tombaugh la sugerencia, y el nuevo planeta recibió el nombre Plutón.

La propuesta era adecuada, Plutón, dios romano o Hades dios griego, era el hermano menor de Júpiter (Zeus) y Neptuno (Poseidón). En la mitología, los hermanos se repartieron el mundo, Júpiter se lo llevó todo, Neptuno los mares y a Plutón le quedó el reino de los muertos, el inframundo.

Meses después, el 6 de agosto de 1930, Walt Disney presentó su cortometraje animado en blanco y negro, The Chain Gang, en donde aparece un perrito. El 23 de octubre reaparece en The Picnic, como la mascota de Minnie Mouse y con la apariencia que hoy conocemos, pero llamado Rover, nombre que no agradó a Walt Disney y a su equipo.

La noticia del nuevo planeta, Plutón (Pluto), estaba en boca de todos. Entonces, Walt Disney le dijo a sus dibujantes "Por qué no le llamamos Pluto", y el 3 de mayo de 1931 apareció The Moose Hunt, en donde Mickey Mouse junto a su perro salen de cacería, esta vez con el nombre Pluto. A partir de 1932, Disney inició sus cortometrajes a colores, y por fin conocimos a Pluto de color anaranjado.

El planeta Plutón es catalogado desde 2006 como Planeta Enano.

EL CRÁTER DISNEY

Entre 2011 y 2015 la sonda espacial Messenger de la NASA, orbitó al planeta Mercurio. Entre las fotografías que tomó, llamó la atención unos cráteres con apariencia de Mickey Mouse.

El 12 de diciembre de 2012, L'Unión Astronomique International nombró Disney a esos cráteres. Acorde a los nombres utilizados para Mercurio, de personajes del arte. Por ejemplo, existen los cráteres: Bach, Beethoven, Botticelli, Brahms, Cervantes, Dalí, Dostoievsky, Dvorak, Flaubert, Gibran, Handel, Kandinsky, Twain, Molière, Monet, Mussorgsky, Neruda, Picasso, Poe, Prokofiev, Pushkin, Rachmaninoff, Rodin, Schubert, Tolstoi, Van Gogh, Velázquez y más.

Para honor a las artes mexicanas, existen los cráteres: Izquierdo, por la pintora María Izquierdo, Nervo por el poeta Amando Nervo y Sor Juana por la excelsa Sor Juana Inés de la Cruz.

Otro cráter en Mercurio es una carita feliz. Y otro más en Marte, el cráter Galle de 230 km de diámetro. No confundirlo con el cráter Gale (una l), en donde amartizó el astromóvil Curiosity en 2012.

MIMAS

El planeta Saturno es por ahora el que posee más lunas, 83 en total. De ellas, Mimas con su enorme cráter, nos recuerda a la Estrella de la Muerte de Star Wars.

Mimas tiene un diámetro de 396 km, mientras su gran cráter Herschel es de 130 km ¡un tercio de Mimas!

En 2010 los astrónomos realizaron un mapa de temperaturas de Mimas, y obtuvieron una imagen similar a Pac-Man, el personaje de videojuegos.

NAVES ESPACIALES

En mayo de 1969 la Apollo 10 viajó a la Luna y simuló el alunizaje. El módulo de Comando Servicio llevó por nombre Charlie Brown, mientras que el Módulo Lunar, Snoopy.

Elon Musk llamó a su nave espacial Dragón, por la canción de 1963, Puff The Magic Dragon. Basado en el poema sobre un dragón que ayuda a un niño a recuperar la imaginación y la felicidad. La misión de Puff parecía imposible, como el proyecto de SpaceX, propiedad de Elon Musk.

En 2016 la nave Soyuz MS-1 llegó a la Estación Espacial Internacional, con los cosmonautas: Anatoli Ivanushin (Rusia), Kathleen Rubins (EU) y Takuya Onishi (Japón). Les acompañó Cheburashka, el entrañable personaje de caricaturas soviéticas, en su 50 aniversario. Si desea conocer a Cheburashka, lo encuentra en internet, subtitulado.

El 10 de agosto de 2013, llegó a la Estación Espacial Internacional el robot japonés, Kirobo, inspirado en el personaje AstroBoy, con la tarea de acompañar al astronauta Koichi Wakata. Kirobo tiene voz, reconocimiento facial y de voz, procesamiento de lenguaje, telecomunicaciones y graba video.

Entre 2014 y 2016, la Agencia Espacial Europea, ESA, produjo doce episodios animados en varios idiomas, español incluido, de la misión Rosetta y el aterrizador Philae en el cometa Churyumov-Gerasimenko. Los episodios (en internet) nos dan una excelente explicación científica y sencilla de la misión.

Después de un aventurado viaje, la sonda espacial japonesa Akatsuki llegó a Venus en 2016. La misión fue presentada en los medios como caricaturas muy al estilo de Japón.

Entre 1986 y 1991 se emitió en Japón la serie Caballeros del Zodiaco, que después llegó a México. Los personajes llevan nombres de las constelaciones de la mitología greco latina.

* Sociedad Astronómica de Puebla Germán Martínez Hidalgo A. C.

german@astropuebla.org