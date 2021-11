Cohete Falcon 9 de SpaceX despega con la tercera misión tripulada de la NASA

La tercera misión comercial tripulada de la NASA y SpaceX a la Estación Espacial Internacional (EEI, en inglés) despegó con éxito este miércoles de Cabo Cañaveral (Florida) con cuatro astronautas, después de que fuera pospuesta en varias ocasiones debido especialmente a cuestiones meteorológicas.

La llamada SpaceX Crew-3 fue lanzada este miércoles desde el Centro Espacial Kennedy, en la costa este de Florida.

Los cuatro astronautas viajan ya a bordo de una nave Dragon nueva, la Endurance, lanzada con éxito de la plataforma 39A y propulsada por un cohete Falcon 9, que ya había sido usado en junio pasado.

A los 2 minutos y 40 segundos del despegue, la cápsula donde viajan los astronautas y el cohete propulsor se separaron en una primera etapa como estaba previsto.

La cápsula Dragon continuó su viaje, mientras el cohete Falcon 9 regresó de manera autónoma a una plataforma no tripulada y estacionada en el Océano Atlántico.

Pasados 10 minutos del despegue, los cuatro astronautas saludaron en cámara y comenzaron a jugar con lo que parecía una pequeña tortuga que flotaba en la cabina.

A continuación estiraron las piernas y se pusieron en función de las pantallas de control que tenían delante.

La transmisión en directo de la NASA calificó esta operación como un “increíble lanzamiento”.

El equipo, que relevará al del SpaceX Crew-2 que regresó este lunes de la EEI, está compuesto por los astronautas estadounidenses de la NASA Raja Chari, Tom Marshburn y Kayla Barron y el alemán Matthias Maurer de la Agencia Europea Espacial (ESA, en inglés).

Marshburn, el único de los cuatro que ha ido al espacio antes, publicó antes de partir una foto en Twitter desde el espacio en la que se ve la plataforma de lanzamiento 39-A tomada por unos de los astronautas que regresaron el lunes pasado.

Desde el pasado 31 de octubre, cuando se preveía el despegue, los cuatro astronautas vieron postergar varias veces la misión debido a las condiciones del tiempo y a un a problema médico menor que afectó a uno de los astronautas.

Aproximadamente 22 horas después del lanzamiento, si todo sale como está planeado, los astronautas llegarán a la EEI, donde permanecerán durante seis meses.

Allí relevarán a los tripulantes de la SpaceX Crew-2, los estadounidenses Shane Kimbrough y Megan McArthur, el japonés Akihiko Hoshide y el francés Thomas Pesquet, que regresaron con éxito este lunes.

Los cuatro, que viajaron a la EEI en abril pasado a bordo de una nave Dragon, la Endeavour, se zambulleron en el océano, en las costas de Florida la noche del lunes pasado.

Durante la misión viajaron más de 84 millones de millas durante sus 199 días en órbita, de los cuales 198 fueron a bordo de la EEI.

Durante su misión, los astronautas de la SpaceX Crew-2 llevaron a cabo cientos de experimentos que iban desde cultivar chiles y algodón hasta rastrear microbios y estudiar tardígrados, pequeños animales también llamados "osos de agua".