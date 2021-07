¡El interior de Marte fue revelado! Así es la anatomía del planeta rojo

Una vez más Marte vuelve a ser el centro de atención de los científicos luego de que se descubriera cómo está conformada su estructura interna gracias a una serie de movimientos sísmicos generados por el propio planeta.

¿Sismos en Marte?

La revista Science publicó estudios de una colaboración internacional con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que revelaron señales sísmicas de una decena de "martemotos" recogidas por el sismómetro SEIS de la misión InSight de la NASA.

El despliegue a principios de 2019 del sismómetro SEIS sobre la superficie de Marte permitió "escuchar" cientos de eventos sísmicos, algunos de los cuales contenían información sobre la estructura profunda del planeta.

To get ready to record #marsquakes, my seismometer has been leveling itself out and adjusting its internal sensors. It’s always good to be centered and balanced. pic.twitter.com/2A6mpeLNKj — NASA InSight (@NASAInSight) January 6, 2019

En términos generales, se trata de la primera exploración mediante sismología de la estructura interna de un planeta telúrico distinto de la Tierra y la primera vez que se consiguen mediciones directas, explica a Efe Martin Schimmel, investigador del Geociencias Barcelona (GEO3BCN-CSIC) que participó en dos de los estudios.

Estructura interna del planeta rojo

De acuerdo con los descubrimientos, Marte tendría un núcleo líquido con un radio estimado de entre 1.790 y 1.870 kilómetros, un tamaño que sugiere la presencia de elementos ligeros, como azufre, oxígeno o hidrógeno, en su interior, el cual estaría constituido principalmente por hierro y níquel.

El grosor y estructura de la corteza, que fueron estudiados por el Instituto de Física del Globo de París (IPGP), analizó el comportamiento de las ondas sísmicas y el ruido sísmico ambiental debajo del lugar de aterrizaje de InSight.

En este punto, la corteza presenta dos estratos o discontinuidades, la primera a unos diez kilómetros de profundidad y bajo esta una de veinte kilómetros, donde "se supone que está la base de la corteza", explicó el experto en Geociencias.

Importancia de conocer el interior de Marte

Dichos descubrimientos son importantes para comprender la formación, evolución geológica y geoquímica del planeta.

Además, sirven para acotar la gran cantidad de modelos existentes que explican la evolución de Marte hasta su estado actual y puede ayudar a comprender la de la Tierra y el Sistema Solar.

Hasta ahora, la estructura interna de Marte era poco conocida, pues los modelos se basaban en datos tomados por satélites en órbita, sin embargo, con estos nuevos descubrimientos, se espera saber más sobre las diferencias del planeta rojo con la Tierra.

