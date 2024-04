Distancias y tamaños: las agradables coincidencias en los eclipses de Sol

El lunes 8 de abril, un Eclipse Total de Sol recorrerá el norte de México, mientras que en el resto del país se observará como Eclipse Parcial de Sol.

En varias ciudades habrá telescopios para que usted lo observe de forma segura. No lo intente si no tiene el filtro especial. De no tenerlo, observe las sombras de las hojas de los árboles o perfore un cartoncillo y vea en el suelo el Eclipse, pruebe con un alfiler y un lápiz. ¡Nunca vea al Sol de forma directa!

LA SOMBRA DEL ECLIPSE

Los que se encuentren debajo de la sombra de la Luna, verán el Eclipse Total de Sol, fuera de la ruta del Eclipse se observará como Eclipse Parcial, y al alejarnos la parcialidad disminuirá. Para entenderlo hagamos un experimento: estire su brazo y con su teléfono celular (la Luna) tape una luminaria dentro de su casa (el Sol), después mueva su cabeza sin mover el teléfono, verá parte de la luminaria, así es cómo se observa un Eclipse Parcial fuera de la ruta del Eclipse Total de Sol.

Eclipse de Sol del 11 de agosto de 1999. | Foto: Luc Viatour

TAMAÑO Y DISTANCIA

El Eclipse de Sol es una agradable coincidencia en la Tierra. Observamos cómo la Luna cubre a la perfección al Sol. Dando la impresión que la Luna y el Sol son del mismo tamaño.

Pero esto no es posible, el Sol es enorme para compararlo con la Luna, el Sol acumula el 99.8 por ciento de la masa del Sistema Solar, el otro 0.2 por ciento corresponde a los planetas, sus lunas, los asteroides y los cometas.

El Sol mide un millón 391 mil 400 km de diámetro, mientras que la Luna mide tres mil 474.8 km. El Sol se encuentra de la Tierra a 150 millones de km en promedio, mientras que la Luna se encuentra a 384 mil 400 km de la Tierra (promedio).

Esto significa que el Sol es 400 veces más grande que la Luna y al mismo tiempo se encuentra 400 veces más lejos de lo que está la Luna (en números cerrados), lo que da como resultado que ambos astros parezcan del mismo tamaño. Y por lo tanto la Luna cubra a la perfección al Sol.

Tipos de Eclipse de Sol. | Gráfico: Germán Martínez Gordillo

Pero hay una variación, siendo la órbita de la Luna alrededor de la Tierra una elipse, la Luna aumenta y disminuye su distancia a nuestro planeta en cada vuelta de 28 días. La diferencia entre lo más lejos (apogeo) y la menor distancia a la Tierra (perigeo) es de ¡50 mil km! En el perigeo la Luna anda por los 356 mil km de la Tierra, y en el apogeo a 406 mil km aproximado.

A veces se da el caso que en un Eclipse de Sol, la Luna esté en apogeo y no cubra al disco solar, dejando a su alrededor un anillo del Sol, lo que se conoce como Eclipse Anular, como el observado el 14 de octubre de 2023 en la Península de Yucatán.

De hecho, como la Luna se va alejando de la Tierra 3.8 centímetros cada año, dentro de 600 millones de años ya no habrá Eclipses Totales de Sol, solo Eclipses Anulares.

LA SOMBRA DE LA LUNA

Gracias a los satélites artificiales, podemos observar la sombra de la Luna cayendo sobre la Tierra en los Eclipses de Sol, una imagen muy interesante.

La sombra de la Luna sobre la Tierra en el Eclipse del 14 de octubre de 2023. | Foto: DSCOVR/NOAA

LA CORONA SOLAR

En un Eclipse Total de Sol aparece un manchón blanco alrededor del Sol, es la Corona Solar. No la observamos por el intenso brillo del Sol, pero está ahí siempre. La Corona Solar es la parte externa de lo que entenderíamos como la atmósfera del Sol. Se extiende a más de un millón de km desde el Sol y a su alrededor. Está compuesta de plasma y presenta una temperatura de dos millones de grados centígrados, mientras que la "superficie" del Sol está a casi seis mil grados centígrados, por qué y cómo la Corona Solar es más caliente es aún un misterio, aunque hipótesis y argumentos científicos no faltan.

La Luna Ío de Júpiter y su sombra. | Foto: Cassini/NASA

UN ECLIPSE EN MARTE

Como hemos visto, la coincidencia entre las distancias y tamaños del Sol y la Luna ocasionan el hermoso espectáculo del Eclipse de Sol, pero no sucede solo en la Tierra, en Marte también se da, aunque diferente.

Marte mide seis mil 779 km de diámetro, mientras que la Tierra mide 12 mil 756 km, siendo Marte la mitad de tamaño de la Tierra. Marte tiene dos lunas, son asteroides capturados por la gravedad del planeta rojo, y por su pequeño tamaño no adoptaron una forma esferoidal.

La luna Fobos eclipsando al Sol. | Gráfico: Perseverance/NASA

Fobos (Miedo) mide 22.2 km de diámetro, es 157 veces más pequeño que la Luna de tres mil 474.8 km. Mientras que Deimos (Pavor) es más pequeño, de 12.6 km.

Las lunas distan del planeta rojo a: Fobos, cinco mil 989 km, mientras que Deimos está más lejos, a 23 mil 460 km, por comparar, la Luna está a 384 mil km de la Tierra, en promedio.

Mapa de México para observar el Eclipse Total de Sol. | Gráfico: eclipsesmexico.mx

En algunos millones de años, Fobos, al encontrarse cerca de Marte, será destrozado por la gravedad del planeta y formará un tenue anillo de escombros alrededor del planeta rojo.

El 2 de abril de 2022 el astromóvil de la NASA Perseverance en Marte, observó a Fobos eclipsando al Sol, un eclipse que duró 40 segundos. Pero Fobos no puede cubrir todo el disco solar, ocasionando solo un Eclipse Parcial de Sol.

Los Eclipses de Sol en otros planetas son muy diferentes, Mercurio y Venus no tienen por no tener lunas. Desde Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, el Sol es apenas una estrella en el cielo y las lunas cubren de más al Sol.

No pierda el Eclipse de Sol del lunes 8 de abril de 2024, ya que el siguiente Total en México será en 2052, aunque Parcial de Sol tendremos en 2028 y 2029.

