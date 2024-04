Elmo, de Plaza Sésamo, te ayuda a crear tu visor para el eclipse solar

El eclipse total de Sol está por llegar a México y las expectativas entre los mexicanos son muy altas, por lo que si quieres disfrutar de forma segura dicho evento astronómico debes tener a la mano tu visor para no dañar la vista, si no tienes y no sabes dónde conseguir, Plaza Sésamo te dice cómo hacer unos propios.

Las redes sociales tanto de Plaza Sésamo como de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en ingles) dieron a conocer cómo crear tu propio visor para observar sin problemas el eclipse solar, incluso, de tener un diseño destacado, podrías ser premiado con una insignia espacial.

Antes que nada, los materiales que necesitas de acuerdo con Elmo son: Una caja de zapatos o cereal, cinta adhesiva, hoja de papel, tijeras de punta redonda y papel aluminio.

Paso a paso para crear tu visor

1.- Recorta un pequeño cuadro en la parte derecha de un costado de la caja

2.- Pega con cinta adhesiva un cuadro de aluminio en el cuadro que recortaste

Sigue las indicaciones de Elmo. Foto: @sesamo

3.-Recorta un segmento de tu hoja de papel del tamaño del costado frente al cuadro de aluminio y pégalo dentro de la caja.

4.- Haz un agujero de aproximadamente 0.5 centímetros de diámetro y finalmente

5. Recorta el último cuadro junto a donde pegaste tu hoja de papel, tu ojo se colocará aquí para ver indirectamente el eclipse.

Sigue las indicaciones de Elmo. Foto: @sesamo

De estar forma podrás ver de forma segura el eclipse total de Sol.

¿Dónde puedes conseguir visores para el eclipse solar?

Si buscas una forma segura de disfrutar del Eclipse Solar, tanto la UNAM como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), ofrecerán lentes especiales para poder ver de forma segura dicho fenómeno astronómico.

En el caso de la UNAM podrás recoger tus lentes en "Las Islas" de Ciudad Universitaria, donde además podrás disfrutar de múltiples actividades que se estarán ofreciendo en esta fecha especial.

El IPN ofrecerá lentes especiales para disfrutar del Eclipse Solar a 60 pesos en Planetario Luis Enrique Erro y el Museo Tezozómoc.

También puedes adquirirlos por $88 pesos en la tienda "Hazme Valer" del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Está ubicada en calle Victoria 82, colonia Centro.

Cabe mencionar que fueron hechos por personas privadas de la libertad, la finalidad es que al adquirir lentes, se contribuya a su reinserción social, además de un ingreso económico para ellos y sus familias.

¿Cómo me puedo proteger durante el eclipse solar?

Tanto el Gobierno de México como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recomiendan no usar los siguientes objetos para disfrutar del Eclipse Solar del próximo 8 de abril: