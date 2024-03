EU advierte sobre tormenta geomagnética que podría afectar operaciones satelitales

El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), por sus siglas en inglés, lanzó una alerta este domingo ante la presencia de una tormenta geomagnética severa, nivel G4.

La agencia estadounidense ha observado actividad correspondiente a una tormenta geomagnética severa sobre la Tierra y se espera que esté presente hasta la primera mitad del 25 de marzo.

“La CME del 23 de marzo llegó alrededor de las 24/1411 UTC. Se ha observado una tormenta geomagnética severa (G4) y se espera que continúe durante el resto del día UTC del 24 de marzo y hasta la primera mitad del 25 de marzo”, informó la institución a través de X.

El centro invitó a los operadores de infraestructura a tomar medidas para evitar afectaciones en las operaciones y comunicaciones satelitales.

The geomagnetic storm continues in response to CME passage. G1 (Minor) through G4 (Severe) levels were already reached with this storm. G3 (Strong) or higher storm levels remain possible into the evening as CME progression continues. Please visit https://t.co/9n7phHb5ok for more. pic.twitter.com/yRmniWui6g — NOAA Space Weather (@NWSSWPC) March 24, 2024

¿Qué es una tormenta geomagnética?

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de España, las tormentas geomagnéticas son perturbaciones del campo magnético de la Tierra, que pueden durar de horas a varios días. Se producen por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares que producen alteraciones en el campo magnético terrestre.

Por otro lado, la UNAM asegura que las tormentas geomagnéticas no representan ningún peligro para la vida.

The 23 March CME arrived at around 24/1411 UTC. Severe (G4) geomagnetic storming has been observed and is expected to continue through the remainder of the 24 March-UTC day and into the first half of 25 March. pic.twitter.com/CDXQtyv4yp — NOAA Space Weather (@NWSSWPC) March 24, 2024

El doctor Juan Américo González Esparza, coordinador del Servicio de Clima Espacial del Instituto de Geofísica de la UNAM, abundó que en casos excepcionales, este tipo de tormenta puede generar interferencias en las ondas de radio e interrupciones momentáneas en sistemas tecnológicos, o la aparición de auroras boreales a altas latitudes.

“Las tormentas geomagnéticas ocurren con frecuencia y pasan desapercibidas por la gente pues no causan ninguna afectación importante en los seres vivos”, explicó.