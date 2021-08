Las impresionantes imágenes del espacio que han compartido los astronautas

Mañana 25 de agosto será el aniversario luctuoso de Neil Armstrong, el astronauta estadounidense que hace 52 años (1969) se convirtió en el primer ser humano en pisar la luna y marcó la historia de la humanidad con su legendaria frase: “Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad”.

En homenaje al destacado ingeniero aeroespacial, hoy hacemos mención de otros astronautas que compartieron con el mundo grandes momentos generados desde el espacio exterior.

Soichi Noguch, el astronauta que capturó millones de estrellas en el espacio

Mucha gente piensa que las estrellas no se pueden ver en el espacio, sin embargo, no hay nada más alejado de la verdad y para muestra el video que compartió el astronauta Soichi Noguchi.

El momento se dio cuando iba hacia la Estación Espacial Internacional, gracias a la técnica fotográfica de cámara rápida o time-lapse, que logró capturar millones de estrellas en el espacio exterior, un espectáculo que sin duda maravilló al mundo.

I didn’t think the views could get any better, then my crewmate @Astro_Soichi took this night timelapse from Resilience and I was blown away. pic.twitter.com/2aKD9bgzJ4 — Mike Hopkins (@Astro_illini) April 12, 2021

Sergey Kud-Sverchkov, el astronauta que mostró un arcoíris espacial

Sergey Kud-Sverchkov tomó la fotografía del arcoíris espacial producto de un efecto óptico de diferentes fenómenos, entre ellos una aurora boreal que se puede observar en el límite de la atmósfera de la Tierra al amanecer.

"Un verdadero arcoíris espacial: las auroras boreales, el limite de la Tierra, la Vía Láctea, el amanecer y la Estación Espacial Internacional. Hermoso, ¿no?", escribió el astronauta ruso en su cuenta de Twitter.

A true space rainbow: the northern lights, the limb of the Earth, the Milky Way, sunrise and the International @Space_Station. Beautiful, isn't it? Set off for a short night trip in orbit in the coming publications.



📸 Photo taken in one shot (24mm f1.4, ISO 12800 1.3sec). pic.twitter.com/LkdLZSGQIx — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) January 12, 2021

¿Qué ve la tripulación del Crew Dragon Resilience?

El astronauta de la NASA Mike Hopkins compartió las increíbles fotos tomadas desde la ventana de su nave en la que incluso señala pareciera el ojo de un dragón.

Fue en su cuenta de Twitter, que Hopkins reveló la maravillosa vista que la tripulación tiene cuando se encuentran dentro de la nave explorando el espacio exterior.

In my last tweet, you saw an astronaut’s view. Ever wonder what @SpaceX Crew Dragon Resilience sees? Enjoy the views from the Eyes of a Dragon. pic.twitter.com/xQntPDBZSs — Mike Hopkins (@Astro_illini) February 7, 2021

Astronautas trabajando en medio del espacio

Fue gracias a Sergey Ryzhikov que el mundo pudo observar al astronauta y a su compañero Sergey Kud-Sverchkov realizar tareas de mantenimiento fuera de la Estación Espacial Internacional. Lo más cautivante de este video es poder verlos trabajando en medio del espacio, en gravedad cero, con la hermosa imagen del planeta Tierra de fondo.

"Amigos, ¿les gustaría sumergirse en el espacio exterior durante tres minutos? ¡Tienen la oportunidad de hacerlo! Comparto con ustedes algunas imágenes de nuestra primera caminata espacial con Sergey Ryzhikov que tuvo lugar el 18 de noviembre. Es impresionante, ¿no?", dijo el astronauta al compartir el momento.