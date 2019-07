India anuncia nuevo intento de lanzamiento de su misión lunar

Nueva Delhi.- India lanzará el 22 de julio la misión Chandrayaan-2, la segunda que el país asiático envía a la Luna, informó este jueves la Agencia India de Investigación Espacial (ISRO, por sus siglas en inglés) en su cuenta en Twitter.

El lanzamiento de Chandrayaan-2 tendrá lugar el lunes a las 2:43 hora local (21:13 GMT del domingo) en el Centro Espacial Satish Dhawan, en la sureña isla de Sriharikota, en Andhra Pradesh.

Chandrayaan 2 is ready to take a billion dreams to the Moon — now stronger than ever before! Join us for the launch on Monday — 22 July, 2019 — at 2:43 PM IST.



Originalmente, el lanzamiento estaba previsto el pasado lunes, pero fue abortado 56 minutos y 24 segundos antes del despegue debido a una falla técnica en el sistema de lanzamiento del vehículo.

Un alto funcionario de la agencia espacial india dijo a la cadena de televisión NDTV que si el problema no se hubiera solucionado antes, Chandrayaan-2 habría sido un "fracaso total".

El objetivo de Chandrayaan-2 será explorar el polo sur de la Luna, realizar experimentos científicos y estudiar la composición química y mineral de la superficie lunar.

We are less than five hours from the historic launch of #Chandrayaan2

Meanwhile observe people being dwarfed by the 14 storey high #GSLVMkIII-M1 vehicle.

El presidente de la Agencia India de Investigación Espacial, K Sivan, calificó a Chandrayaan-2 como "la misión más compleja que jamás haya emprendido ISRO".

Con la misión Chandrayaan-2, India pretende convertirse en la cuarta nación en alunizar en la Luna después de Estados Unidos, Rusia y China.

La primera misión lunar de ISRO, Chandrayaan-1, se lanzó en 2008 y completó 312 días en órbita hasta la pérdida de contacto.

El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció el año pasado el primer vuelo espacial humano del país para el 2022. Hasta ahora, solo Estados Unidos, Rusia y China han realizado una misión de vuelo espacial humano.