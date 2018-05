NASA lanza nueva misión interplanetaria para conocer el origen de Marte

Los Ángeles.- Un cohete Atlas 5 despegó esta mañana desde la base militar Vandenberg, al noroeste de esta ciudad, transportando la nave espacial InSight, que llevará a cabo una misión de dos años para hacer un estudio más a fondo sobre el origen del Planeta Rojo.

El lanzamiento fue el primero realizado desde la costa oeste desde que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) envió a Marte la misión Curiosity en 2011, transportando un vehículo terrestre del mismo nombre.

La nueva misión, con participación de Francia y Alemania, estudiará la corteza interior de Marte para entender mejor cómo fue que el planeta de formó, y profundizar el entendimiento sobre el origen de la Tierra.

LIFTOFF! Humanity’s next mission to Mars has left the pad! @NASAInSight heads into space for a ~6 month journey to Mars where it will take the planet’s vital signs and help us understand how rocky planets formed. Watch: https://t.co/SA1B0Dglms pic.twitter.com/wBqFc47L5p — NASA (@NASA) 5 de mayo de 2018

Para llevar a cabo esta tarea, InSight dependerá primariamente de un sismómetro fabricado por la agencia espacial francesa CNES, y un instrumento que medirá los flujos de calor desde la corteza interior del planeta, construido por la Agencia Aeroespacial Alemana DLR, ambos con un costo de 180 millones de dólares.

La misión interplanetaria, con un costo de mil millones de dólares, requerirá 171 días antes de llegar a Marte, su residencia permanente, para llevar a cabo el estudio.

How did rocky planets like Mars & Earth form? Our @NASAInSight lander just launched to the Red Planet at 7:05am ET to search for answers to this question by measuring the planet’s “vital signs:”. Get the details: https://t.co/d9De5p2Fe0 pic.twitter.com/kVQ9WGpolX — NASA (@NASA) 5 de mayo de 2018

La nave descenderá en la zona conocida como Elysium Plantia, en la parte norte del planeta, muy cerca de donde el vehículo terrestre Curiosity continua su actividad de reconocimiento del terreno.

Antes de poder iniciar sus labores, la nave InSight requerirá dos meses para desplegar todos sus instrumentos, incluyendo el brazo mecánico donde descansa su sismómetro, con que podrá investigar la capa inferior de la superficie marciana.

Ayudada de la sonda HP3, realizará una perforación de cinco metros para poder detectar la actividad al interior de la corteza marciana en busca de las pistas que permitan revelar los secretos sobre el origen del séptimo planeta más pequeño del sistema solar.