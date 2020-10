"Aterrizaje confirmado", sonda Osiris-Rex entra en contacto con el asteroide Bennu

La sonda estadounidense Osiris-Rex entró brevemente en contacto con el asteroide Bennu, tal y como estaba previsto, confirmó la NASA, aunque el éxito de la operación de toma de muestras no se conocerá hasta dentro de algunos días.

"Aterrizaje confirmado"... "Muestreo terminado", anunció la agencia espacial durante la retransmisión en directo de las operaciones, arrancando una ovación entre el equipo al terminar esta intervención de algunos segundos, que llega más de cuatro años después del lanzamiento de la sonda.

Congratulations to the entire @OSIRISREx team and all of @NASA’s partners on this mission! We are on the way to returning the largest sample brought home from space since Apollo. If all goes well, this sample will be studied by scientists for generations to come! https://t.co/rdNtObIxht — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 20, 2020

"Todo fue perfectamente", explicó minutos más tarde el jefe de la misión, Dante Lauretta, tomado por la emoción.

"Escribimos una página de la historia esta tarde", añadió.

Tras arrojar nitrógeno comprimido a la superficie de Bennu, el brazo de la sonda debía recoger las partículas de menos de 2 centímetros de diámetro levantadas por el impulso. El objetivo era acumular al menos 60 gramos durante esos pocos segundos, lo que sería la mayor muestra extraterrestre recogida desde las misiones lunares Apolo.

Pero la masa exacta de la muestra no se conocerá hasta sábado.

The Matchpoint burn is complete 🔥✅ and I'm approximately 131 ft (40 m) over the surface! I'll descend for another 10 mins and then it's TAG time! #ToBennuAndBack pic.twitter.com/CHADmhWgPW — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 20, 2020

Hasta ahora, Osiris-Rex solo ha podido enviar mensajes de confirmación, pero ninguna imagen: la sonda apenas podrá hacerlo en la noche del martes al miércoles, en cuanto regrese a su órbita y se encuentre a distancia segura del asteroide, tras cargar las baterías.

En las próximas horas y días, enviará numerosos datos e imágenes que darán una estimación del resultado de la toma de muestras.

Existe la posibilidad de que el brazo de la sonda no se haya podido posar sobre una superficie plana y aspirar el polvo, por ejemplo si ha caído sobre una gran roca.

"We're going in." "Touchdown declared. Sampling is in progress." @OSIRISREx touched the surface of asteroid Bennu to capture rocks & dust with its robotic arm. After this brief TAG (Touch-And-Go maneuver), it will fire thrusters to back away to a safe distance. #ToBennuAndBack pic.twitter.com/RPd5R3cWUD — NASA (@NASA) October 20, 2020 🎞 LIVE FROM @LockheedMartin: Bennu, we see you! Tune in as our @OSIRISREx spacecraft descends to the rocky surface of asteroid Bennu to attempt to scoop some space rocks from site Nightingale! Watch: https://t.co/kaHk9cChZ1



Questions? #ToBennuAndBack https://t.co/kaHk9cChZ1 — NASA (@NASA) October 20, 2020

En caso de fracaso, se podría decidir hacer un nuevo intento, en otro punto, en enero.

En marzo de 2021, Osiris-Rex comenzará su largo viaje de regreso hacia la Tierra. Está previsto que suelte el contenedor que lleva las muestras con un aterrizaje en el desierto de Utah (suroeste de Estados Unidos), ralentizado por un paracaídas, el 24 de septiembre de 2023.

