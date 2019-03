NASA comparte el increíble sonido que emiten las galaxias

A través de los años, hemos escuchado en diversas obras de ciencia ficción, canciones, melodías y sonidos únicos que nos ayudan a entender cómo sería estar en el espacio. via GIPHY

En gran parte de los filmes que hemos visto, canciones como Also Sprach Zarathustra, nos han pintado el espacio como un lugar frío, solitario... y en el peor de los casos, con un silencio abrumador que nos llevaría al borde de la locura. Ciencia

Nada más lejano de la realidad, en el espacio sí hay ruido... y mucho, de acuerdo con John Lloyd en su libro "El nuevo pequeño gran libro de la ignorancia" no podríamos escuchar nada, porque no tenemos un oído lo suficientemente agudo para poder percibirlos.

Justo por eso, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) compartió a través de su cuenta de Twitter, cómo serían realmente los sonidos en el espacio. El audio no tiene desperdicio.

En la interpretación de la imagen, las galaxias en espiral en expansión crean las notas largas que cambian el tono de los sonidos, mientras que las estrellas y las galaxias compactas crean los tonos que son más cortos y claros. SOUND UP! 🔊



If your ears can hear what @NASAHubble sees it might sound something like this from @system_sounds: pic.twitter.com/0yV0599Akg — NASA Goddard (@NASAGoddard) March 6, 2019

La imagen que fue interpretada por System Sounds, un colectivo de divulgación de ciencia, que interpreta las imágenes compartidas por los telescopios de la nasa, y los vuelve sonidos para las personas con discapacidades visuales.

La imagen en cuestión, es una de las panorámicas más memorables, capturada por la Advanced Camera for Surveys y la Wide Field Camera 3 que forman parte del telescopio Hubble y tomaron la imagen el 13 de agosto de 2018.

Vale la pena escucharlo una y otra vez... y por ello te compartimos algunas melodías clásicas en el mundo del cine, que nos transportaron al infinito y más allá: