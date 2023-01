¿Ofiuco ha modificado el zodiaco? La NASA explica lo que significa la constelación 13

Una nueva polémica se ha desatado luego de que un usuario en Twitter escribiera que a partir del 1 de enero, el Zodiaco cambiaría a 13 signos debido a la entrada de Ofico.

El usuario que se identifica como FRCHO (@elcomicfan) desencadenó toda una discusión luego de asegurar que debido a la constelación número 13 conocida como Ofiuco, el calendario zodiacal se vería modificado.

En la astrología hay un signo para cada persona según su fecha de nacimiento, por lo que aquellos que gustan de estos temas se vieron preocupados pues creyeron que esto modificaba su signo, pero hoy te explicamos lo que significa dicha constelación para el zodiaco y si de verdad lo cambia.

Diferencia entre Astronomía y Astrología

Esta no es la primera vez que el tema de Ofiuco se pone sobre la mesa, pues incluso la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) llegó a hablar sobre él para aclarar los rumores.

En primera instancia, la NASA explicó que ellos estudian astronomía, no astrología por lo que ellos no cambiaron ningún signo del zodiaco, solo hicieron algunos los cálculos.

La astronomía es el estudio científico de todo en el espacio exterior.

A partir del 1 de enero entró en vigor el nuevo calendario oficial para los signos Zodiacales.



No olviden actualizar su carta astral y revisar sus proyecciones para 2023 si es que cambió su signo. pic.twitter.com/OIAkI1nTMq — FRCHO (@ElComicFan) January 5, 2023

Los astrónomos y otros científicos estudian estrellas y galaxias, la mayoría de las cuales se encuentran a muchos años luz de distancia de la Tierra. Estudiar las propiedades científicas de estos objetos en el espacio nos ayuda a entender cómo se hizo el universo, qué más hay ahí fuera y cómo encaja la humanidad.

En cambio, la astrología se basa en la creencia de que la ubicación de ciertas estrellas y planetas en el cielo puede predecir el futuro o describir cómo es una persona. Si bien la astrología es importante para algunas tradiciones culturales, sus afirmaciones no se basan en evidencia científica.

¿Ofiuco modifica el zodiaco?

La NASA también explicó que la constelación de Ofiuco fue descartada en el calendario zodiacal por los babilonios hace 3 mil años, por lo que no modifica de ninguna manera a los demás signos que todos conocemos.

Así que la información compartida por el usuario @elcomicfan es falsa.

Es decir que los 12 signos correspondientes a los 12 meses del año quedan igual: Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario y Capricornio.

Have you heard that we changed the zodiac signs? Nope, we didn’t…we just did the math. Info: https://t.co/TsBgxmojZZ pic.twitter.com/sf62deofox — NASA (@NASA) September 22, 2016

Aunque el Sol realmente se mueve a través de 13 constelaciones y no 12, los babilonios decidieron quedarse solo con 12 constelaciones para los 12 meses del año.

Además la NASA reitera que no hay que confundir la astronomía con la astrología pues aunque es verdad que Ofiuco existe, la realidad es que hay muchas otras constelaciones y que tampoco tendrían que modificar a los signos del zodiaco.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Fue desde 2016 que la Administración Nacional de Aeronáutica ha explicado el hecho de que no existe relación entre la constelación número 13 y el calendario zodiacal, pero hay internautas como FRCHO que con cada nuevo año que llega, vuelven a sacar la famosa polémica.