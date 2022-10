Como jefe: Elon Musk hace llamativa visita a la sede de Twitter con un lavabo

El empresario Elon Musk publicó este miércoles un video en el que se le ve entrar sonriente en la sede de Twitter con un lavamanos a cuestas, dando a entender que la compra de la red social llegó a buen puerto.

En su cuenta en esa plataforma, el multimillonario escribió "Entrando en la sede de Twitter, ¡asimílenlo!", un mensaje que incluía la palabra "lavamanos" en inglés, a la que hacía referencia en clave de humor durante su entrada en el edificio.

Te puede interesar: ¿Tenía razón Elon Musk? Exjefe de seguridad acusa a Twitter de mentir sobre número de bots

Musk, por mandato judicial, debe completar la adquisición de Twitter por los 44 mil millones de dólares pactados como muy tarde este viernes si quiere evitar ir a un juicio impulsado por la empresa después de que diera marcha atrás.

El jefe de Tesla trató de negociar una rebaja del precio de la operación, pero Twitter no aceptó y, finalmente, con el proceso judicial ya muy cerca, Musk se dio por vencido y anunció que accedía a cerrar la operación en los términos originales.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

El video sugiere que las dos partes pueden haber cerrado ya los detalles de la operación, en la que los analistas veían como principal obstáculo la financiación, antes de la fecha clave del viernes.

Finanzas Twitter no confía en Musk: juicio sigue adelante hasta concretar compra

Un par de horas antes, el empresario había escrito: "Una cosa bella de Twitter es cómo empodera el periodismo ciudadano, la gente puede diseminar noticias sin un sesgo del 'establishment'".

Compra de Twitter será para este viernes

De acuerdo con el medio Bloomberg News, el magnate espera cerrar su acuerdo con Twitter por 44 mil millones de dólares para el siguiente viernes.

Musk hizo la afirmación en una llamada con ejecutivos de la banca que están ayudando a financiar la transacción, indicó el reporte.

Los bancos ya finalizaron los detalles de crédito para el acuerdo y están en proceso de firmar la documentación, según el informe, en uno de los últimos pasos para mover fondos a Musk. Twitter y los abogados de Musk no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

Musk se comprometió a proporcionar 46 mil 500 millones de dólares en capital y financiamiento de deuda para la adquisición, que cubre el precio de 44 mil millones de dólares y los costos de cierre del trato.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los bancos, que incluyen a Morgan Stanley y Bank of America Corp, se han comprometido a proporcionar 13 mil millones de dólares de financiamiento de deuda para respaldar el acuerdo.