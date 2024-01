Las galletas de la fortuna no son chinas: el origen de este bocadillo

El Año Nuevo Chino está a la vuelta de la esquina, siendo que este 2024 estará representado por el Dragón de Madera, símbolo de transformación y cambio.

Será el próximo 10 de febrero cuando esta tradicional festividad se celebre y será hasta el 28 de enero del 2025 cuando llegue a su fin.

Uno de los elementos más icónicos no sólo para este tipo de celebraciones sino para la cultura china son las galletas de la fortuna y es por ello, que hoy te daremos a conocer su origen y cómo fue que se hicieron populares.

via GIPHY

¿Cuál es el origen de las galletas de la fortuna?

Mucho se ha debatido sobre el origen de las galletas de la fortuna hasta el punto de que la periodista Jennifer 8. Lee decidió investigar sobre ello y terminó escribiendo el libro The Fortune Cookie Chronicles: Adventures in the World of Chinese Food, donde la autora nos revela la historia de dónde nacieron.

La periodista explica que las galletas de la suerte descienden de una preparación similar de Japón llamada tsujiura senbei, la cual se hacía en el siglo XIX.

The Book of the Day on this cold Tuesday morning is "The Fortune Cookie Chronicles: Adventures in the World of Chinese Food" by Jennifer Lee pic.twitter.com/oj3JEl1tkX — Paperbacks Plus (@PbPlus451) November 13, 2018

Sin embargo, las galletas aunque se pensaría que hubieran llegado a China, la realidad es que las fueron inventadas por los japoneses para luego arribar a los Estados Unidos.

"Las galletas de la fortuna fueron inventadas por los japoneses, popularizadas por los estadounidenses y consumidas por los estadounidenses", describe Jennifer 8. Lee.

En 1946, las galletas eran conocidas como "Chinese fortune tea cakes" y los soldados y marineros las pedían en restaurantes chinos de la ciudad de San Francisco, donde quienes las conocían creían que eran parte de la auténtica comida china.

“Desconcertados, pero deseosos de complacer a sus clientes, los propietarios de restaurantes chinos locales hicieron pedidos a los fabricantes de galletas de California”, describe su autora.

La batalla legal por las galletas de la fortuna

En la investigación, la periodista también señaló que su origen siempre estuvo envuelto en la polémica hasta el punto de que en el año de 1983 se registró una batalla legal que llegó al Ayuntamiento de San Francisco para determinar si las galletas de la fortuna habían nacido en San Franciso o Los Ángeles.

via GIPHY

La defensa de San Francisco aseguraba que un migrante japonés, llamado Makoto Hagiwara, las había creado gracias a que tenía un jardín de té japonés en el Parque Golden Gate Park; incluso como evidencia se mostró una de las parrillas redondas que supuestamente había usado para crearlas.

Por su parte, Los Ángeles afirmaban que su inventor había sido David Jung, un migrante originario de Cantón, que había fundado la compañía de fideos Hong Kong Noodle Company en dicha ciudad de California previo a la Primera Guerra Mundial.

Finalmente, un juez determinó que San Francisco era la cuna de las galletas de la suerte.