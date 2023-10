Del papel del baño a las chinches: las noticias que han causado alarma y son engañosas

Sin duda hay noticias que han acaparado los titulares este 2023 causando caos entre la gente o incluso la difusión de información falsa.

Ahora, con las redes sociales se debe tener más cuidado con lo que se consume en cuestión de información pues no todo lo que se ve es cierto y muchas veces se puede caer en noticias que son engañosas o hasta falsas, las ya conocidas fake news.

Es por lo anterior, que hoy recordamos en breve algunas notas que hicieron mucho ruido, ya sea por haber alertado a la población o porque al final no eran del todo certeras.

Plaga de chinches

Las chinches han sido uno de los temas que han puesto de cabeza a la gente sobre todo en Ciudad de México y París.

En la capital metropolita, alumnos de la UNAM denunciaron la presencia de estos insectos en facultades como la de Química y Veterinaria, por lo que la máxima casa de estudios incluso suspendió clases esta semana para poder fumigar los planteles.

De igual forma, estudiantes del CETIS 9 Josefa Ortiz de Domínguez aseguraron que había una plaga en el plantel y que las instalaciones se encontraban en condiciones insalubres.

Por lo anterior, los jóvenes decidieron bloquear el Eje Central Lázaro Cárdenas para exigir a las autoridades que fumigaran el plantel y se hicieran cargo de la higiene de la escuela.

Al otro del mundo, en Francia también se desató una plaga de chinches, que incluso fue grabada por algunos usuarios y subida a las redes sociales en las que se observan dichos insectos en el metro de París y hasta en el aeropuerto parisino Charles de Gaulle.

Tras su proliferación, el gobierno francés anunció que lanzaría una contraofensiva para combatir la plaga, sin embargo, la agencia sanitaria nacional francesa recomendó a la gente que compruebe sus camas de hotel cuando viaje y que sea precavida a la hora de meter en casa muebles de segunda mano o colchones usados.

Cabe destacar que las chinches, que desaparecieron casi completamente de la vida cotidiana en los años 1950, han resurgido en las últimas décadas, especialmente debido a la alta densidad de población y al aumento del transporte público.

Falso derrumbe del Tren Maya

Un video compartido en redes sociales se volvió viral asergurando que era un derrumbe ocurrido durante las obras del Tren Maya, el proyecto más ambicioso del presidente Andrés Manuel López Obrador y que pretende conectar el sureste de México con más de 1.500 kilómetros de vía férrea para transporte de carga, turistas y pasajeros.

Las imágenes tuvieron tal impacto que la cuenta oficial del Tren Maya tuvo que salir a desmentir los hechos, asegurando que el incidente correspondía a otro suceso en otro país.

La realidad es que el video retrataba un derrumbe que se vivió el pasado mes de septiembre en El Salvador, en un terreno donde se construyen las nuevas oficinas de la Fiscalía General de dicho país.

Incluso el ministro del Trabajo y Previsión Social de El Salvador, Rolando Castro, confirmó que en efecto el hecho ocurrió en ese país y no en México como se había viralizado en redes.

Caos por escasez de papel de baño

Si bien esta noticia se dio justo en la pandemia por Covid-19, entre 2020 y 2021, no podemos dejar de mencionarla pues también fue algo que provocó alerta y caos entre la población: escasez de papel de baño.

En estos años, sobre todo en Estados Unidos, la gente empezó a realizar compras de pánico en los supermercados, agotando el producto higiénico.

El caos fue tal en las tiendas, que incluso las autoridades tuvieron que pronunciarse para que la gente se calmara.

Por otro lado, expertos en psicología del consumidor explicaron para la BBC que que dicho comportamiento fue "obviamente irracional", y un claro ejemplo de una mentalidad de rebaño impulsada por las redes sociales y la cobertura de noticias.

Cuando aparecen imágenes de estantes vacíos, la gente siente temor y necesidad de actuar, aunque no se sepa bien qué hacer.

"Se piensa que si una persona está comprándolo (papel higiénico), si mi vecino lo está comprando, tiene que haber una razón y yo también tengo que involucrarme", dijo la profesora Nitika Garg de la Universidad de Nueva Gales del Sur a la BBC.

Al final, las compras de papel higiénico solo estuvieron impulsadas por el miedo a lo desconocido, que en ese momento era la pandemia.

José Luis Perales no murió

El pasado 7 de agosto medios televisivos lanzaron la noticia de que José Luis Perales había fallecido a causa de un supuesto infarto.

La noticia corrió como pólvora y aunque se desconocía el origen de la información muchos medios de comunicación siguieron con la noticia, que finalmente llegó hasta oídos del músico.

El cantautor no estaba muerto, se encontraba en Londres con su familia y tuvo que salir a desmentir su supuesta muerte a través de un video en sus redes sociales.

"Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, ya estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto, la verdad es que estoy más vivo que nunca, mañana nos vamos a estar viendo en España... Abrazo muy fuerte. Gracias a todos los que han intentado ver si era verdad esta cosa... Que estamos muy bien, se acabó", declaró el cantante.

