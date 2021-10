Áreas Naturales Protegidas

Quizás el problema ambiental más serio al que se enfrenta la humanidad sea la pérdida de biodiversidad. El concepto de biodiversidad incluye todas las formas de vida en la Tierra y hace referencia a los varios niveles de organización biológica: genes, especies y ecosistemas y su variabilidad. Están incluidas plantas, animales, hongos y microorganismos que habitan espacios específicos, forman ecosistemas y se expresan en paisajes o regiones más amplias. Se incluyen los procesos ecológicos y evolutivos inherentes a la vida y sin lugar a duda son el soporte de la vida humana.

Con la irrupción de la revolución industrial empezamos a transformar la superficie terrestre, mares y océanos y la misma atmósfera. La capacidad transformadora de la especie humana se aceleró en los últimos 70 años y ha modificado drásticamente ecosistemas, paisajes y provocado la pérdida de especies.

En junio de 1992 se celebró la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil. Se sentaron las bases de la política ambiental moderna a nivel global, habiendo recogido la declaración de Estocolmo y las recomendaciones de la comisión Brundtland. En esta ocasión se firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) con el propósito de promover y fomentar la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos.

Reportes recientes a nivel global dan cuenta que se mantiene la pérdida de biodiversidad y ello rompe un delicado equilibrio ecológico del cual dependemos como especie humana para nuestra sobrevivencia.

El conglomerado de las partes (COP, por sus siglas en inglés) del CDB se ha reunido en 14 ocasiones para diseñar políticas globales que nos permitan reconciliarnos con la naturaleza, proteger ecosistemas no alterados y mantener los servicios ambientales que nos brinda la biodiversidad. En 2010 se aprobó el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 como marco de acción global que comprometía a los países a proteger la biodiversidad y mejorar los beneficios que ésta proporciona para el bienestar de las personas. Si bien se registraron avances, muchas de las 20 metas propuestas no se lograron alcanzar cabalmente. Este ciclo de 10 años concluyó en diciembre de 2020.

El año pasado se había programado la COP 15 del CDB para revisar, analizar y aprobar el marco global sobre biodiversidad post 2020. Debido a la pandemia esta reunión a realizarse en Kunming, China tuvo que posponerse y recientemente se informó que se llevaría a cabo en dos fases, una virtual del 11 al 15 de octubre de 2021 y otra presencial del 25 de abril al 8 de mayo de 2022, en el lugar acordado.

ÁREAS PROTEGIDAS

Uno de los instrumentos que a nivel global han sido utilizados para proteger y conservar la biodiversidad son las áreas naturales protegidas. Son un instrumento legal que les permite a los Estados identificar sitios con alta presencia de diversidad biológica y cuyos ecosistemas no han sido drásticamente alterados y en donde los procesos ecológicos y evolutivos se mantienen.

En México, desde 1988 existe la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Este instrumento jurídico contiene todo un título, el título segundo, dedicado a la biodiversidad. En varios capítulos se establecen disposiciones aplicables a las áreas naturales protegidas, definiendo su objetivo, delineando categorías de protección, definiendo procedimientos para su creación y para la elaboración de los programas de manejo.

La LGEEPA incluye diversas categorías de protección, unas aplicables a nivel federal y otras a nivel estatal (además de las que prevén las legislaciones ambientales de cada entidad federativa), a saber:

A nivel federal:

Reserva de la Biosfera Parques Nacionales Monumentos Naturales Áreas de Protección de Recursos Naturales Áreas de Protección de Flora y Fauna Santuarios

A nivel estatal:

Parques y Reservas Estatales Zonas de conservación ecológica municipales

Además:

Áreas destinadas voluntariamente a la conservación





Desde el siglo XIX en el México independiente se empezaron a discutir políticas de conservación de la naturaleza. A finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX se delinearon dispositivos legales para proteger los bosques y el agua lo que dieron pie a que el artículo 27 de la Constitución estableciera que “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación”. Las bases constitucionales permitieron que durante los años 20 y 30 del siglo XX se decretaran reservas y zonas forestales, zonas de protección de ríos, lagos, lagunas, manantiales y demás cuerpos considerados como aguas nacionales.

Las políticas de conservación se retomaron en la segunda mitad de los años 90 y los esfuerzos para fortalecer el régimen de áreas protegidas aumentó sensiblemente. Se recuperaron entonces áreas protegidas que estaban prácticamente abandonadas, se les dotó de personal, equipo y presupuesto básico y se elaboraron paulatinamente sus programas de manejo. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) se creó el 5 de junio de 2000 y su actuación se vio legalmente fortalecida con la publicación del reglamento de la LGEEPA en materia de áreas naturales protegidas.

La Conanp pudo crecer desde entonces y hasta el 2015 que se impusieron recortes presupuestales que han debilitado su operación.

Los esfuerzos de conservación han permitido alcanzar una superficie terrestre y marina bajo el régimen de protección de áreas naturales protegidas nada despreciable. Hoy en día se tienen establecidas 182 áreas naturales protegidas de carácter federal que abarcan una superficie de 90 millones 839 mil 521.55 has. Además, se han decretado 368 áreas estatales que abarcan una superficie de 3 millones 986 mil 381.14 has y se han certificado 407 áreas destinadas voluntariamente a la conservación en una superficie de 508 mil 266 has en 22 estados del país.

Esperemos que los esfuerzos de conservación se recuperen y logremos reconciliarnos con la naturaleza para el bienestar de todos.