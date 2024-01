Nanopartículas de plástico saturan agua embotellada: tiene 100 veces más de las que se creía

La invasión de nanopartículas de plástico está cada vez más presente en productos que los seres humanos consumen de forma vital para sobrevivir.

Esta vez, el agua embotellada podría ser un problema para la salud pues se han detectado millones de partículas de plástico en el líquido.

Un grupo de investigadores publicó el lunes pasado un informe en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences que reveló que en un litro y medio de agua embotellada existen un cuarto de millón de microplásticos y nanoplásticos prácticamente invisibles.

El hallazgo se pudo realizar gracias a un microscopio que utiliza dos láseres.

El análisis fue realizado por investigadores de las universidades estadounidenses de Columbia y Rutgers, quienes observaron cinco muestras de cada una de las tres marcas más reconocidas de agua embotellada y descubrieron que los niveles se encontraban entre 110 mil y 400 mil por litro, con una media de unas 240 mil nanopartículas.

El estudio también reveló que en el agua embotellada había entre 10 y 100 veces más nanoplásticos que microplásticos.

Naixin Qian, investigadora principal del análisis y química física de la Universidad de Columbia, indicó que éstas partículas pueden tener su orígen en la misma botella y del filtro de membrana de ósmosis inversa que se utiliza para impedir la entrada de contaminantes al agua.

¿Qué son las nanopartículas?

La UNAM indica que las nanopartículas son partículas extremadamente diminutas e imperceptibles para el ojo humano.

Proviene de la palabra “nano”, prefijo griego que significa “enano”, en el campo de las nanociencias representa la mil millonésima parte de algo.

Es decir, un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro; es decir, es el resultado de dividir un milímetro un millón de veces.

Hallan microplásticos en los pulmones humanos

Un estudio de la Facultad de Medicina de Hull York y la Universidad de Hull en Gran Bretaña ha descubierto microplásticos en la sección más profunda de los pulmones, un hallazgo que resultó "inesperado y sorprendente".

La investigación encontró 39 muestras de microplásticos en 11 de las 13 muestras de tejido pulmonar analizadas por el equipo.

"Este es el primer estudio sólido que muestra la presencia de microplásticos en los pulmones de personas vivas", afirma Laura Sadofsky, autora principal de la investigación.

De las muestras de microplásticos detectados en los pulmones, los materiales están relacionados principalmente a envases, botellas, ropa, cuerdas o telas.

Con información de Luis Romero