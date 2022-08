Caballo usado en carruaje turístico se desploma en NY; PETA pide investigar maltrato [Video]

Un video comenzó a compartirse el pasado miércoles a través de redes sociales, donde se ve como un caballo, utilizado en uno de los carruajes turistas que recorren Central Park, colapsó en el corazón de Manhattan.

De acuerdo con medios locales, el caballo llamado Ryder se desplomó en una zona cercana al parque y el conductor del carruaje le pegó repetidas ocasiones, obligándole a levantarse, mientras los transeúntes lo recriminaban, el animal no tenía fuerzas y acabó recostado en el asfalto.

En el video se puede apreciar como un dispositivo policial de Nueva York llegó al rescate del animal, tirándole hielo y agua al caballo, pero este no logró levantarse, debido a las altas temperaturas y la humedad que sacuden la ciudad.

🔴 En Nueva York es atendido y rehidratado un caballo utilizado para llevar carruajes turísticos en el centro de la ciudad.

NYCLASS, organización encargada en acabar con el maltrato a los caballos de carruaje en Nueva York, señaló en un comunicado que los testigos en la escena aseguraban que el caballo tenía dificultad para respirar.

“El caballo está acostado sobre asfalto caliente y necesita líquidos de inmediato, que no está recibiendo. Ha estado caído durante más de una hora, lo que pone en peligro la vida de un caballo”, agregó la organización.

Según The New York Post, el animal fue llevado por la policía mientras que el conductor se fue empujando el carruaje.

PETA piden investigar maltrato animal

La organización animalista Gente para el Tratamiento Ético de los Animales (PETA, en inglés) pidió este jueves a las autoridades de Nueva York investigar el maltrato de un caballo utilizado en uno de los carruajes para turistas que recorren Central Park, que se desplomó ayer en la calle.

La directora de PETA, Ashley Byrne, señaló en un comunicado que el caballo estaba "enfermo", trabajó a altas temperaturas y permaneció en el suelo durante una hora sin recibir atención veterinaria mientras el conductor "le pegaba, azotaba y gritaba repetidamente para que se levantara".

After flogging his sick, suffering, collapsed horse, this carriage owner, named Ian Mckeever, lounged and relaxed in his carriage while his horse writhed in agony on the hot pavement.



"El comercio de carruajes con caballo de la ciudad lleva años plagado de quejas sobre maltrato y sobrecarga de los caballos, y PETA llama al equipo de investigaciones de crueldad animal del NYPD (Policía de Nueva York) a abrir una investigación criminal sobre este incidente", agregó la activista.

Sindicato de Trabajadores del Transporte pide prudencia antes de "juzgar"

Por su parte, el sindicato de Trabajadores del Transporte (TWU), que engloba a los conductores de los carruajes, ese caballo padecía una enfermedad neurológica derivada de los excrementos de las zarigüeyas, por lo que pidió prudencia antes de "juzgar" a los caballos y los trabajadores del sector.

PETA protestó este jueves ante el Ayuntamiento para reivindicar que se apruebe una ley que prohíba los carruajes de caballos y los sustituya por otros eléctricos "que no fuercen a los caballos a trabajar duro por el turismo", una medida que está en consideración y apoyan otros grupos animalistas locales.









