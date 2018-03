[Video] Cientos de estrellas de mar muertas tapizan playa de Reino Unido

Cientos de estrellas de mar sorprendieron a los habitantes de una playa en Reino Unido pues tapizaron la bahía luego de que se quedaron congeladas por la ola gélida que azota a Europa.

Diferentes videos y fotografías demuestran como los ejemplares muertos cubrieron toda la playa, situación que puso en alerta a la bahía.

#Starfish armageddon in Ramsgate, Kent. This was my Sunday stroll along our beach. pic.twitter.com/2Fh0aQMttg — Chris Constantine (@chriscon) 5 de marzo de 2018

Fue la playa de Ramsgate donde ocurrió el incidente. Según los expertos, la playa es poco profunda por lo que no tuvieron un buen refugio durante la helada.

La Sociedad británica de Conservación Marina detalló que las estrellas, acompañadas de cangrejos y langostas, viajan de la orilla hacia aguas más profundas para evitar la tormenta. Luego, la ola gélida los paralizo y les impidió refugiarse.

Agregaron que por lo general en el invierno suelen haber este tipo de fenómenos pero nunca de la magnitud registrada este año. "La Bestia del Este (como nombran al fenómeno) combinada con el fuerte oleaje que trajo Emma (la tormenta) apunta a que es el varamiento más grande en el registro de Reino Unido".