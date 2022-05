¿El 5 de mayo será descanso oficial? Te decimos lo que la ley explica

El mes de mayo cuenta con diferentes fechas conmemorativas, como el Día del Trabajo, Día de las Madres y el recuerdo por la Batalla de Puebla, el siguiente 5 de mayo.

Esta última fecha genera muchas dudas dentro de la población de México, pues algunos desconocen si este día es feriado y podrán descansar de sus trabajos o escuelas.

¿El 5 de mayo es día oficial de descanso de acuerdo con la Ley?

De acuerdo a lo señalado por la Ley Federal del Trabajo el próximo jueves 5 de mayo no está registrado dentro de su calendario de días oficiales de descanso, pues la única fecha del quinto mes del año es el 1 de mayo, cuando se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores.

Ya que esta fecha no está registrada dentro del calendario, los trabajadores mexicanos deberán asistir, como cotidianamente lo hacen, a sus tareas laborales como en cualquier otro día.

No obstante algunas empresas optan por dar libre el día a sus trabajadores, ello con motivo de la conmemoración a la Batalla de Puebla.

No obstante la situación no se repite para el caso de los estudiantes incorporados a alguna escuela de la Secretaría de Educación Pública pues el calendario del organismo señala que no habrá actividades en las escuelas.

¿Cuál es el calendario de descansos para los trabajadores en México?

La Ley Federal indica que las fechas oficiales para este 2022, a partir de este mes de mayo, son las siguientes: