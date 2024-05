El Yunque: ¿qué investigaciones se hacen en el bosque ubicado en Puerto Rico?

El Yunque es una reserva natural que está ubicada en Puerto Rico, este espacio es el único bosque tropical lluvioso en el Sistema Forestal Nacional de Estados Unidos, lo que lo diferencía de las otros espacios.

Este lugar tropical se destaca por su biodiversidad, pues la joya puertorriqueña es el hogar de miles de plantas, incluidas 150 especies de helechos y 240 especies de árboles.

Aunque El Yunque no tiene grandes especies de vida silvestre, sí abundan en sus casi 12 mil hectáreas de naturaleza, varios animales pequeños, muchos de los cuales no existen en ningún otro lugar del planeta.

De acuerdo con el Servicio Forestal estadounidense, El Yunque ha sido la piedra angular de la investigación de los bosques tropicales con más de mil publicaciones científicas basadas en la investigación realizada en este bosque.

El Yunque main recreational areas, in Río Grande, will reopen to the public next Monday. This is a partial opening, and not all trails will be available. The open trails will be: Mt. Britton, Mt. Britton Spur, La Roca, Los Picachos, La Coca (until the second creek) and Juan Diego pic.twitter.com/vBrvqXQPIo — El Yunque NF (@ElYunqueNF) October 6, 2022

Una maravilla natural declarada

Además, El Yunque fue designado desde 1976 como Reserva de la Biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Este nobramiento representa la cooperación voluntaria entre personas para conservar recursos para el beneficio humano. Las Reservas de la Biósfera proporcionan una red global para la investigación cooperativa y demuestran el uso sostenible de los recursos.

En 1988 también recibió la desgnación de Área de Investigación Ecológica a Largo Plazo (LTER) de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF). Este programa realiza investigaciones sobre temas ecológicos que pueden durar décadas y abarcar enormes áreas geográficas.

Para 2007, El Yunque fue nombrado uno de los nueve Observatorios de Zona Crítica (CZO) que estudian la "Zona Crítica", es decir, la capa permeable de la Tierra cerca de la superficie. En El Yunque estudian cómo los procesos de la Zona Crítica y los equilibrios de agua se diferencian en paisajes con lecho rocoso contrastante pero con historias climáticas y ambientales similares.