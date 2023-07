Tras el cambio de logo, Musk ofrece casi 70 mdd por una cuenta de Twitter llamada X

Luego de que Twitter lanzara este lunes su nuevo logotipo, sustituyendo el pájaro azul por una X blanca sobre un fondo negro, como parte de un cambio de imagen más amplio, Elon Musk anunció su interés por una cuenta llamada X.

A través la red social, el magnate ofreció la tentadora cantidad de 69 millones 420 mil 420.69 dólares para ser dueño de la cuenta @x.

"Quienquiera que sea, estoy dispuesto a comprarte esta cuenta por la friolera. Por favor hágamelo saber, gracias", escribió en su Twitter.

Aunque el dueño de esta cuenta, que actualmente tiene casi 27 mil seguidores, no ha respondido a la propuesta de Musk, sí dejó claro que está activo, pues en su descripción antes de lo sucedido habían algunos signos de admiración (!!!), pero ahora aparece la leyenda "Very interesting times".

Whoever this is, I’m willing to buy this account from you for a whopping:



$69,420,420.69



Please let me know, thanks pic.twitter.com/fDLvNplCDR — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 25, 2023

El empresario es conocido por sus bromas financieras que constantemente hace en sus redes sociales, causando que usuarios se pregunten qué tan seria es su declaración.

El pasago agosto de 2022 el millonario publicó en su cuenta de Twitter que estaba interesdo en comprar uno de los equipos de futbol más importantes de Europa: "Además, voy a comprar el Manchester United. De nada", escribió.

En esa ocasión después aclaró que se trataba de una broma: "no, esta es una vieja broma de Twitter. "no voy a comprar ningún equipo deportivo", quizá esta vez esté hablando en serio y el dueño de la cuenta X pueda volverse millonario.