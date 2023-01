En Debate | Chocolates de colores

MARS, Co. (septiembre2022)

“(Con el nuevo chocolate color púrpura) Nos proponemos incrementar el sentimiento de pertenencia en 10 millones de personas para el año 2025. Por cada reproducción en las principales plataformas musicales, M&M’s donará un dólar a Sign for Hope para aprovechar el poder de las artes para brindar esperanza, conexión y propósito a millones de personas en todo el mundo.»

TUCKER CARLSON, presentadores del canal Fox News

"Los M&M's 'woke' han regresado", Green es posiblemente lesbiana y Purple es obesa, por su forma ovalada, similar a la de los M&M's que contienen un maní.”

MARS Co. (enero 2023)

“Hemos decidido en M&M dejar de utilizar en sus avisos publicitarios a los mini chocolates multicolores, ya que fueron criticados por parte de la derecha conservadora de Estados Unidos, pues considera politizados a los célebres personajes. Los señalamientos comenzaron con el lanzamiento, en septiembre, de un nuevo miembro de la familia de "spokescandies" (voceros de dulces), bautizado como Purple (violeta). Este fue el tercer personaje femenino de la banda, después de Green (verde) y Brown (marrón), fueron creados, según M&M's, para representar la aceptación y la inclusión.”

CNN

“Todo empezó hace un año, cuando la empresa cambió el calzado de dos M&Ms caracterizados como mujeres: al caramelo de color verde le sustituyó unas botas altas de tacón estilo "gogó" por unas deportivas, y al de color marrón unos zapatos de tacón de aguja por otros de tacón ancho. Una campaña en internet en la que se pedía volver a hacer "sexy" al M&M's verde alcanzó 20 mil firmas y hasta hubo críticas en medios como 'The Washington Post' -decía que el cambio no era "progresista"- y Rolling Stone -reclamaba el derecho del personaje a ser una "pequeña mujerzuela"-. La gota que colmó el vaso, al menos para algunos, pareció ser la presentación de un nuevo personaje femenino, un M&M morado "diseñado para representar la aceptación e inclusividad", y que junto al verde y el marrón se vendió recientemente en unos "snacks" de edición especial por el Día Internacional de la Mujer.”

MONDELEZ (2023)

"Estados Unidos, hablemos. En el último año, hicimos algunos cambios en nuestros queridos voceros de chocolate. No estábamos seguros de si alguien se daría cuenta. Y definitivamente no pensamos que esto trastornaría la internet. Pero ahora lo entendemos: incluso los zapatos de un dulce pueden ser polarizantes. Que era lo último que querían los M&Ms, ya que nuestro objetivo es unir a las personas".

JUAN PABLO VALENZUELA, analista de Media Lab

“Del año 1976 al 1987 no hubo M&Ms rojos debido a la histeria que surgió en torno a las regulaciones federales del colorante Rojo o Red Dye No.2 como riesgoso para la salud. Esta preocupación vino de un estudio Soviético que erróneamente clasificó al colorante rojo como un cancerígeno.”

DAVID LEE ROTH, músico de la banda Van Halen

“A alguien se le ocurrió meter en esos densos contratos de los conciertos una cláusula, que llamaban "artículo 126" y luego se ha llamado "cláusula Van Halen", que obligaba a la empresa a disponer recipientes con M&Ms, que no contuvieran, sin embargo, ninguno de color marrón. En caso de incumplimiento, Van Halen podía cancelar libremente el contrato, pero reclamar el pago íntegro de los honorarios convenidos. Cuando los músicos llegaban al auditorio del concierto lo primero que hacían era comprobar si se había respetado la cláusula de los M&M. Y si no era así, se ponían en guardia y vaticinaban posibles problemas: porque si los organizadores no habían leído la cláusula de los M&M, probablemente tampoco habrían leído muchas otras.”