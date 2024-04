Estas son las “micro infidelidades” más frecuentes de los mexicanos

De acuerdo con la más reciente encuesta de usuarios de Gleeden, aunque el 80 por ciento de los mexicanos dice no conocer el concepto de “micro infidelidad” termina formando parte de las estadísticas sobre el tema.

Y es que más de la mitad de las parejas (55 por ciento) no hablan sobre los límites y/o acciones que considerarían como una infidelidad. Y es que de acuerdo con un sondeo de la plataforma de citas extramaritales, solo el 32 por ciento de las parejas lo han hablado y un 13 por ciento lo ha platicado muy poco.

En las dinámicas complejas de las relaciones modernas, han surgido nuevas formas que desafían las definiciones tradicionales de la fidelidad. Las llamadas “micro infidelidades” se caracterizan por comportamientos que, si bien no implican contacto físico, generan una conexión sexual y/o emocional con alguien que no es la pareja.

Por otro lado, entre las micro infidelidades que más cometen los mexicanos, un 42 por ciento confesó que siempre ha borrado mensajes, llamadas o historial de navegación para ocultárselo a su pareja, mientras que otro 52 por ciento lo ha hecho sólo algunas veces.

Otras de las micro infidelidades que realiza la mayoría de los mexicanos (79 por ciento), es tener chats íntimos y sexuales con otras personas. Sólo un 15 por ciento prefiere tener sólo encuentros físicos.

En ese sentido, la mayoría de los encuestados (81 por ciento) mencionó que le gusta compartir fotos íntimas y/o sexuales con otras personas.

Al momento de cuestionarlos sobre las razones por las que llegan a ocultarle el celular a su pareja, la mayoría contestó que porque tiene conversaciones que no quiero que lea; la segunda razón porque tiene contactos que no quiere que sepa, la tercera es porque tiene apps que no quiere que vea y la última es porque tiene fotos que no quiere que vea.

Finalmente, entre las micro infidelidades menos frecuentes se encuentra el seguir en contacto con una ex pareja sin que su pareja lo sepa (34 por ciento) y el coquetear con alguien más enfrente de su pareja (24 por ciento).

Estos datos fueron recabados con base en una encuesta en línea realizada entre 15 mil 455 usuarios de la plataforma Gleeden.