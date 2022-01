Fallece el dibujante frances Jean-Claude Mézières, pionero del cómic de ciencia ficción

De acuerdo con medios locales, el dibujante de cómics francés Jean-Claude Mézières, creador de "Valerian: Agente EspacioTemporal ", falleció este domingo a los 83 años.

Mézières es uno de los referentes del cómic franco-belga, y en concreto de la ciencia ficción, aunque también trabajó en ilustración, fotografía, cine y televisión.

Nacido en Saint-Mandé, a las afueras de París, en 1938, se educó bajo el influjo de dibujantes como Hergé o Morris y comenzó trabajando en Estados Unidos, persiguiendo su sueño de convertirse en un vaquero, una experiencia que marcó el resto de su obra

Junto a Pierre Christin, un amigo de infancia creó "Valerian: Agente EspacioTemporal ", cuya influencia ha sido trascendental en la historia de la ciencia ficción y que sirvió como guía a sagas como Star Wars.

Devasting news. The great Jean-Claude Mézières as left us. One of my artistic heroes and biggest references, a visionary giant responsible, alongside others like Moebius, for much of visual language we see today in science fiction and fantasy. May he rest in peace.

De acuerdo con el director, George Lucas, ha reconocido públicamente la impronta que le dejó este cómic así como que varias ideas de sus célebres películas se inspiran en las historietas de Valerian, como el famoso bikini de metal de la princesa Leia o la forma de las naves espaciales.

pic.twitter.com/QhsIMuCKJk — Jay "New Teeth Roman" Hill (@NoFeelingFish) January 23, 2022

En 1984, Mézières recibió el Gran Premio de Angulema por el conjunto de su carrera.

En los años 90, cineastas como Luc Besson, admiradores de su obra, trabajaron con él, por ejemplo, en la película "El quinto elemento", en la que Mézières tuvo un rol vital en la introducción de ideas como la de los taxis voladores.

Besson se inspiró libremente en el cómic de Valerian en la película "Valerian y la ciudad de los mil planetas", para la que contó con intérpretes como Cara Delevingne, Ethan Hawke, Clive Owen y un escarceo de la cantante Rihanna.