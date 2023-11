¿Fan de GTA? Lanzan playlist en Spotify con las mejores canciones de la saga de videojuegos

El videojuego Grand Theft Auto es una de las franquicias más exitosas de videojuegos de todos los tiempos. Producida por Rockstar Games, la serie de GTA ha cobrado éxito por sus temas para adultos, sátiras políticas y claramente por su soundtrack.

Son diversos y de gran renombre los artistas que han participado en los juegos, muestra de ello es la radio East Los FM conducida por el Instituto Mexicano del Sonido (IMS) en GTA V; o Daddy Yankee como Dj de San Juan Sounds en GTA IV, por mencionar algunos.

Ahora, a unas semanas de que se estrene el nuevo tráiler de GTA VI, unos de los juegos más esperados, Rockstar Games ha lanzado en Spotify una lista con los mejores éxitos.

Salud Adicción a la inteligencia artificial: ¿es posible?

Los mejores éxitos de GTA

A través de sus redes sociales, Rockstar Games anunció el lanzamiento de su playlist con los mejores éxitos que aparecen en su serie de videojuegos GTA.

“Echa un vistazo a Grand Theft Auto Radio, una nueva lista de reproducción seleccionada solo para ti, que revela gemas ocultas y clásicos de tus canciones y artistas favoritos de todas las estaciones de la serie Grand Theft Auto según tus preferencias de escucha de Spotify”.









De la mano de Sam y Dan Houser, la serie de GTA fue lanzada por primera vez en 1996 en PC y diversas consolas; sin embargo, fue hasta el estreno en 2001 de GTA cuando la saga se convirtió en un referente de los videojuegos.

En GTA III el protagonista Claude Speed es traicionado por su socia Catalina y es llevado a la cárcel, luego de un alboroto, logra escapar en la ciudad ficticia de Liberty City, inspirada en Nueva York, y comienza su aventura por cobrar venganza. El título fue todo un éxito de ventas y se convirtió en uno de los juegos más vendidos en Playstation 2, PC y Xbox. En sus soundtrack destaca el álbum completo del músico Scientist, “Scientist Rids the World of the Evil Curse of the Vampires”.

El éxito total de Rockstar Games y por el que es conocido, incluyendo sus polémicas, es por GTA San Andreas. El juego narra la historia de Carl Johnson quien tiene que atravesar todo el estado de San Andreas para liberar a su hermano Sweet que fue inculpado por policías corruptos. El apartado musical al estilo westcoast, junto con la estética rap y lowrider, y desenvolviéndose en el contexto de la epidemia de crack en EU en los años 80s, dio pie a uno de los juegos más famosos del mundo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Conforme avanzó la tecnología en las consolas, la saga GTA fue evolucionando y alcanzó su cima con GTA V, un juego que lleva 10 años en el mercado y que tiene millones de usuarios jugándolo diariamente. El éxito ha sido tanto que se han lanzado diversos DLCs para el multijugador y cada año se añade nuevo contenido.