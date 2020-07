Halo Infinite, Fable y Forza Motosport llegarán a la nueva Xbox Series X

El día más esperado para los fans de Master Chief llegó con el avance de Halo Infinite de la mano de 343 Industries luego del streaming del Xbox Games Showcase.

Al evento virtual del gigante de los videojuegos llegó la confirmación de State of Decay 3”y los nuevos lanzamientos de Fable y Forza Motosport” han protagonizada hoy los anuncios de los estudios de Microsoft para su nueva consola, la Xbox Series X.

La compañía de Redmond ha anunciado los videojuegos que llegarán en exclusiva para el ecosistema de su nueva consola, la Xbox series X, que será lanzada a finales de año.

El cartel anunciado hoy está firmado por los 15 estudios de los que es propiedad Xbox y todos estarán incluidos en el Game Pass.

Además de un amplio cartel de novedades y lanzamientos, se han podido ver las primeras imágenes de Halo Infinite. Ocho minutos de juego de la nueva entrega de mundo abierto firmada por 343 Industries, y liderada por el Jefe Maestro, que llegará estas Navidades en un mundo cargado de realismo y detalle.

Entre los nuevos títulos anunciados se encuentran la confirmación de State of Decay 3 con un breve trailer del apocalipsis zombi.

También llegarán a Xbox Series X el bello mundo de Everwilde, nuevo proyecto del estudio Rare; As Dusk Falls”un drama interactivo con gráficos pintados a mano del estudio Interior/Night y Grounded de Obsidian Entertaiment.

El estudio también ha anunciado la primera expansión de The Outer Worlds, para PC y Xbox One, el 9 de septiembre, y Avowed, un prometedor juego de rol ambientado en un mundo de fantasía medieval.

Microsoft también ha confirmado con unas imágenes llenas de detalles y realismo, el nuevo Forza Motosport, la saga de videojuegos de carrera, en exclusiva para la nueva consola.

Durante la presentación también se han podido ver imágenes de otros juegos ya confirmados como la nueva entrega de Hellblade, que se ubicará en Islandia, y Tell me Why, una nueva historia de los creadores de Life is Strange, y cuyo primer capítulo llegará este verano, el 27 de agosto. S.T.A.L.K.E.R. 2 y The Gunk llegarán en 2021.

Phil Spencer, el CEO de Xbox ha asegurado que la nueva consola será la más potente del mercado y contará con una resolución 4K y 60 fps (fotogramas por segundo).

Como cierre, Microsoft ha mostrado las primeras imágenes de Fable, una saga icónica, que regresará en exclusiva para la nueva consola y PC de la mano de PlayGround Studios, aunque todavía sin fechas. Solo se ha mostrado un breve cinemática sobre su fantástico mundo

Presentación completa









Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast