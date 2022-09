Huracán Ian: por qué el mar en Tampa, Florida, “desapareció” antes del impacto del ciclón

Dos muertos, cortes de electricidad, árboles y postes caídos, tejados que volaron con el viento, infraestructuras y casas dañadas y graves inundaciones fueron los estragos que dejó el paso del huracán Ian por la zona de Florida.

Muchas fueron las alarmas que el fenómeno meteorológico dejó a los especialistas de que este dejaría una gran devastación, una de estas, fueron las sorprendentes imágenes que presenciaron los vecinos de la zona cuando el agua de la Bahía de Tampa desapareció.

A lo largo de la costa se podían ver barcos atascados en el puerto y clavados en el barro, lo cual provocó que los curiosos se acercaran a observar la antipática imagen, sin embargo, para los meteorólogos y las autoridades se activaron las alertas, pues este fenómeno no pronosticaba nada bueno.

Foto: AFP

¿Qué es una marejada ciclónica inversa?

Las imágenes que mostraban a varias personas caminando en la arena húmeda de la bahía luego de que el agua desapareció es algo que ya se ha visto en distintos lugares alrededor del mundo, y en aquellas ocasiones se registró que el agua volvía con más violencia, efecto conocido como marejada ciclónica inversa.

Como su propio nombre indica, es el fenómeno contrario de la marejada ciclónica, por la que el nivel del mar aumenta, provocado grandes inundaciones.

The water is being pulled out of peace river before the arrival of #HurricaneIan in Punta Gorda, Florida. This is unfortunately an indicator of the storm surge that is about to occur here very soon. @NHC_Atlantic @NHC_Surge pic.twitter.com/dZkFIuyNkc — Mike Theiss (@MikeTheiss) September 28, 2022

Y es que aunque parezca que el agua desapareció por arte de magia, lo que en realidad pasó es que ha sido arrastrada hacia el mar adentro por los vientos y llega un momento en el que vuelve, posiblemente con mucha violencia.

Foto: AFP

¿Qué provoca la marejada ciclónica inversa?

Para entender este fenómeno de la marejada ciclónica inversa, partimos del hecho de que en el hemisferio norte, el viento de los huracanes gira en el sentido contrario de las agujas del reloj.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en las zonas que se encuentran en la dirección opuesta a la rotación del huracán, los vientos arrastrarán el agua hacia dentro.

This video from the Weather Channel shows what 9 feet of storm surge looks like. This was the forecast for Hurricane Florence in 2018.



NHC are forecasting *12 to 16* feet of storm surge from #HurricaneIan, from Englewood to Bonita Beach, Florida. Unimaginable devastation. pic.twitter.com/Nm0vc5At7d — Zoom Earth (@zoom_earth) September 28, 2022

En el caso de la Bahía de Tampa, en Florida, cuando el huracán se acerca a ella desde el sur, se da este fenómeno de drenado. En cambio, una vez que el huracán rebasa la zona y queda al norte, se produce el efecto contrario.

El agua que se fue se desplaza de nuevo y vuelve a su lugar, a veces con grandes olas y la subida del nivel del mar.

Todo esto, en realidad, ocurre solo en lugres en los que el nivel del mar no es demasiado alto. Esto se debe a que en zonas insulares, como el Caribe, el nivel del mar es mucho más alto. Por lo tanto, el viento sumerge el agua, que luego emerge de nuevo en su sitio.

El fondo no queda al descubierto, porque está demasiado profundo. Sin embargo, cuando los huracanes se acercan a la placa continental, el nivel del mar en la costa es mucho más bajo y sí que se produce este efecto.

La retirada del mar es también sucede en otros fenómenos, como los tsunamis. No siempre ocurre, pero el temblor submarino que da punto a estas olas gigantes puede provocar inicialmente la retirada del mar.