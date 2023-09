10 datos de la Independencia de México que no conocías

La historia de nuestro país está marcada por muchos acontecimientos históricos muy interesantes, desde los conocidos hasta los que no son tan famosos. ¡Sí! Existen datos que no muchos conocen sobre la Independencia de México que estuvo a punto de fracasar al comienzo, y no solo fue en México, la Nueva España tuvo problemas en Perú, Río de la Plata y Nueva Granada.

¡Exacto! Para los mexicanos el Grito de Independencia se celebra el 15 de septiembre, pero todo comenzó el 16 con el “grito de dolores” a cargo de uno de los curas más famosos del país Miguel Hidalgo y Costilla .Los datos que te vamos a presentar son proporcionados por la historiadora Eva Luisa Rivas Sada.

Por ejemplo, se dice que todo comenzó gracias al... ¡hermano de Napoléon Bonaparte! Y las alianzas que creó con la corona española, que después no cumplió y dejó al imperio español en crisis, lo que abrió la puerta para comenzar con el movimiento independentista mexicano.

Te puede interesar: Festejos por el grito de Independencia costarán 40% más a los mexicanos

Datos que no conocías de la Independencia de México

Comenzamos con la información. Ya te soltamos un dato importante, todo indica que fue gracias al hermano Napoleón Bonaparte que el imperio español comenzó a tambalearse y con eso, comenzaron las revueltas en el Continente Americano, pero ese fue uno, faltan otros datos que también son interesantes para conocer:

Sociedad ¿Por qué Cuernavaca prohibió los elotes en la verbena del Grito de Independencia?

El efecto de las guerras de Napoleón: Como te platicamos, todo podría haber comenzado con la alianza entre el Fernando VII hijo del rey Carlos IV de España y José Bonaparte, con la intención de obligar a su padre a dejar el trono, pero al lograrlo el hermano de Napoleón lo traiciona y lo hace prisionero en Francia, eso deja al España sin un gobernante fijo y claro.

Como te platicamos, todo podría haber comenzado con la alianza entre el Fernando VII hijo del rey Carlos IV de España y José Bonaparte, con la intención de obligar a su padre a dejar el trono, pero al lograrlo el hermano de Napoleón lo traiciona y lo hace prisionero en Francia, eso deja al España sin un gobernante fijo y claro. Fue un movimiento autonomista: Quiere decir que los independentista liderados por Miguel Hidalgo estaban en contra de los que hizo el ejercito de Napoleón y por eso pedían tomar sus propias decisiones mientras no estuviera el rey Fernando VII a cargo del poder, fue en 1812 cuando el ejército de Napoleón fue derrotado y regresa al cargo Fernando VII, pero el sentir del pueblo no era el mismo y cambiaron a un movimiento independentista.

Quiere decir que los independentista liderados por Miguel Hidalgo estaban en contra de los que hizo el ejercito de Napoleón y por eso pedían tomar sus propias decisiones mientras no estuviera el rey Fernando VII a cargo del poder, fue en 1812 cuando el ejército de Napoleón fue derrotado y regresa al cargo Fernando VII, pero el sentir del pueblo no era el mismo y cambiaron a un movimiento independentista. Llegó la democracia: Durante las guerras en los tiempos donde no había un gobierno claro o ya no estaban de acuerdo con las personas en el poder, fue en México dónde se realizaron los primero comicios para designar a los primeros representantes de la población, los diputados.

Durante las guerras en los tiempos donde no había un gobierno claro o ya no estaban de acuerdo con las personas en el poder, fue en México dónde se realizaron los primero comicios para designar a los primeros representantes de la población, los diputados. Constitución de Cádiz: Fue un documento importante en la Independencia de México ya que con él se daba la oportunidad a los esclavos de ganarse la ciudadanía a través de méritos cívicos, y cuando México logra la independencia retoma esas leyes y así evita entrar en una guerra civil.

Independencia al borde del fracaso: Como lo menciona la historiadora Eva Rivas el movimiento estuvo a punto de fracasar cuando regresó al trono Fernando VII, pero fue gracias a Agustín de Iturbide que todo continúo ya que traicionó a su rey para pasarse al bando de los independentistas y con él, al ser militar, se fue parte del ejército español que se unió a la lucha.

Como lo menciona la historiadora Eva Rivas el movimiento estuvo a punto de fracasar cuando regresó al trono Fernando VII, pero fue gracias a Agustín de Iturbide que todo continúo ya que traicionó a su rey para pasarse al bando de los independentistas y con él, al ser militar, se fue parte del ejército español que se unió a la lucha. Mujeres, piezas clave en la lucha: Fue gracias a Josefa Ortiz de Domínguez que informó que la conspiración de independencia fue descubierta, y a Leona Vicario que tuvo un papel importante para difundir todos los acontecimientos, que ahora podemos platicar de la victoria ante el Imperio Español.

Fue gracias a Josefa Ortiz de Domínguez que informó que la conspiración de independencia fue descubierta, y a Leona Vicario que tuvo un papel importante para difundir todos los acontecimientos, que ahora podemos platicar de la victoria ante el Imperio Español. Existen dos actas de independencia: La primera fue redactada y firmada al concretarse la Independencia de México el 28 de septiembre de 1821, pero seguía contemplando a un emperador en la persona de Agustín de Iturbide. Fue cuando derrocaron al monarca en 1823 que el acta cambió para denominar a México como una república

La primera fue redactada y firmada al concretarse la Independencia de México el 28 de septiembre de 1821, pero seguía contemplando a un emperador en la persona de Agustín de Iturbide. Fue cuando derrocaron al monarca en 1823 que el acta cambió para denominar a México como una república ¿Existió el Pípila? No existen pruebas sobre la existencia de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, “El Pípila”, a quien se le atribuye haber ayudado en la toma de la Alhóndiga de granaditas, y se afirma que solo representa a los hombres anónimos que lucharon en la independencia.



No existen pruebas sobre la existencia de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, “El Pípila”, a quien se le atribuye haber ayudado en la toma de la Alhóndiga de granaditas, y se afirma que solo representa a los hombres anónimos que lucharon en la independencia. España no acepta un México independiente | Pese a ganar la guerra, tener dos actas de independencia y gobernantes en la ahora república, en España no cayó bien la noticia y trataron de recuperar la monarquía y se fueron a las armas, pero no lograron su cometido ya que Antonio López de Santa Ana los derrotó en Tampico en el año 1829, la paz entre México y España fue firmada en 1836, ¡tuvieron que pasar 15 años para que los españoles aceptaran la independencia de México!

Publicado originalmente en Diario de Xalapa