Joven mexicana cumple sueño de estar en la NASA: la historia de Paola Siono Gutiérrez

El esfuerzo se ve recompensado cuando las personas son constantes y creen en lo que están haciendo. Muestra de ello es la joven estudiante Grecia Siono Gutiérrez, quien durante varios años ha viajado de Mexicali a Estados Unidos para cumplir su sueño, ser ingeniera para la NASA.

Siono es una joven de 22 años que demuestra cómo con esfuerzo los sueños pueden hacerse realidad, aquí te invitamos a conocer la historia de esta brillante joven.

Grecia Paola Siono Gutiérrez es una joven ingeniera de 22 años que todos los domingos cruza la frontera hasta su escuela College Desert, ubicada en el Valle de Coachella, California.

“Los jueves después de mis clases me regreso otra vez a Mexicali”, dijo en entrevista para News Channel 3.

Ella suele quedarse en casa de un familiar a lo largo de la semana, pero los fines de semana viaja junto a su mamá y su hermano que también estudian en el College Desert.

“Mi mamá se va a clases de inglés, mi hermano y yo vamos a nuestras clases de ingeniería eléctrica, comemos juntos, hacemos tarea juntos”, relata la joven





Siono Gutiérrez en las aulas.





Durante tres años Siono ha cruzado la frontera para concluir su licenciatura en física y matemáticas, en donde ha ayudado en la creación de un satélite, con el apoyo de la NASA, que sobrevoló Salton Sea.

El satélite tuvo como tarea medir el grado de contaminación de CO2 y así comprender por qué dicho lago está tan contaminado.

La joven ingenieria ha logrado pagar sus matrículas con becas que recibe, sin embargo, sentía preocupación sobre cómo iba a pagar sus clases en la Universidad de San Diego, donde desea continuar estudiando.

“Yo voy a estudiar ingeniería eléctrica y me quiero especializar en diseños de circuitos porque quiero enfocarme en diseñar robots para el espacio”, dijo Siono Gutiérrez.





Siono Gutiérrez con sus compañeros.





La incertidumbre terminó cuando Siono, junto a otros 60 estudiantes, fueron seleccionados para recibir la beca Jack Kent Cooke Foundation con la que podrá seguir especializándose y seguir sus sueños.

“La verdad estoy muy sorprendida, yo apliqué, no esperaba ganármela. Sinceramente cuando me dieron la noticias mi familia sobretodo, se puso muy contenta, porque vieron todo el empeño que le puse a mi educación”, comentó emocionada Siono.

Gracias a la beca Siono no tendrá que pagar un peso por su educación, ni tendrá que seguir viajando como lo ha hecho por tres largos años.









“Esto me da mucha tranquilidad y mucha paz y mas sobre mi familia. Mi mamá me ha apoyado bastante, ella nos cruza y mi hermano y a mi para poder venir a los Estados Unidos para poder estudiar, entonces no trae mucha paz esta noticia”, dijo feliz Siono Gutierrez.